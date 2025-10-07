Ronald Araujo causa estragos en el vestuario del Barça

Ronald Araujo no está viviendo una situación nada fácil en el FC Barcelona. El uruguayo está siendo señalado constantemente por parte de todo el mundo, ya sea el cuerpo técnico o incluso los aficionados del Barça, por su pésimo rendimiento en el terreno de juego. Sus errores están condenando al equipo y la paciencia se está empezando a acabar en un Hansi Flick que no lo acaba de ver bien.

El central está teniendo más minutos esta temporada respecto a la anterior, más que nada por la salida de Iñigo Martínez, quien era un seguro en la zaga y uno de los líderes. Sin embargo, el cambio del vasco por el uruguayo no ha sido para mejor, teniendo en cuenta que Araujo no acaba de convencer, ya sea por su mala salida de balón con los pies o por sus fallos que condenan al equipo.

Ronald Araujo no acaba de convencer en el Barça por sus errores

De hecho, en el vestuario se cree que su presencia en el campo resta más que suma, ya sea a la hora de construir la jugada o cuando hay que defender bien en el área. Araujo suele cometer varios penaltis y está lejos de ser el portentoso físico que era antaño, cuando ningún delantero rival podía hacerle frente. Ahora, o le superan con facilidad o comete infracciones que suponen un peligro para el Barça.

El uruguayo ya quedó señalado en el último partido de Liga ante el Sevilla, donde provocó un penalti en el primer cuarto de hora del encuentro y, a partir de ahí, el conjunto azulgrana fue a remolque. Tanto, que Flick le cambió al descanso, dejándolo en el banquillo nada más empezar la segunda parte, apuntándole con el dedo por el pésimo rendimiento que había tenido sobre el césped.

El central uruguayo podría perder protagonismo

Por lo tanto, sus minutos podrían ir decayendo si sigue a un bajo nivel en el terreno de juego. Aunque el Barça no tenga una defensa llena de jugadores con los que rotar, el técnico alemán podría utilizar una pareja de centrales formada por Pau Cubarsí, quien sigue siendo el titular indiscutible, y Eric García, el defensa que está irrumpiendo esta temporada como alguien muy seguro en la zaga.