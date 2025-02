Ronald Araujo desencadena una guerra civil en el Barça

Ronald Araujo renovó su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, acabando de golpe todos los rumores sobre una posible salida en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, y a pesar de haber alargado su vinculación con la entidad culé, su futuro sigue siendo una incógnita y su continuidad no está del todo garantizada la próxima temporada, por lo que en los próximos meses podrían volver estos rumores.

De hecho, dentro del club se están produciendo conversaciones tensas sobre si el uruguayo debería seguir o no, habiendo desencadenado una guerra civil entre los que quieren que siga y los que no. Deco confía en él y cree que será un jugador muy importante para los próximos años, pero Hansi Flick lo quiere fuera porque tiene más confianza en otros defensas y no lo ve como un futbolista ideal para sus esquemas.

El futuro de Araujo en el Barça, una incógnita

Tanto, que el técnico alemán ha dejado en el banquillo a Araujo en los últimos tres partidos. Flick confía más en la dupla de Pau Cubarsí e Iñigo Martínez y cree que estos dos defensas son más importantes que el uruguayo. Los problemas que ha tenido con las lesiones y el hecho de no haberse adaptado del todo al estilo de juego del nuevo entrenador, especialmente con la táctica de su defensa adelantada, han perjudicado al internacional con Uruguay.

Por eso, y aunque haya renovado, eso no significa que acabe quedándose muchos años más, sino que podría marcharse igualmente el próximo verano. Ya no tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones, y a pesar de que no es oficial, su cláusula podría haber bajado mucho de cara al mercado, siendo asequible para los grandes clubes europeos que se puedan interesar por él, como la Juventus antaño.

Su venta no sería un drama para el club

Por lo tanto, está por ver cuál será el futuro definitivo de Araujo en los próximos meses. El Barça no tendría ningún problema en venderlo si llega una buena oferta a los despachos del club, ya que Joan Laporta ya tiene a su relevo preparado desde hace tiempo. Jonathan Tah aterrizará en Barcelona en verano como agente libre, reforzando la defensa.