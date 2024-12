Ronald Araujo está negociando con el enemigo del Barça

Ronald Araujo es el gran dilema que tiene el FC Barcelona a la hora de planificar su futuro. El uruguayo acaba contrato en 2026 y el club lo quiere renovar, pero las negociaciones no han acabado de fructificar y hay dudas sobre si el defensa quiere quedarse o no en el Barça. Además, los representantes del jugador estarían en conversaciones con otros equipos para conocer sus propuestas.

Uno de ellos sería uno de los enemigos que ha tenido la entidad culé en los últimos años: el PSG. Los franceses, con Luis Enrique a la cabeza, estarían muy interesados en hacerse con los servicios de Araujo y ya habrían empezando a negociar con él, a partir de una oferta monstruosa de dinero y un proyecto con él como el gran líder de la defensa parisina, uno de los requisitos del uruguayo para aceptar.

Araujo negocia con el PSG

El central está teniendo muchas dudas sobre si renovar o no con el conjunto azulgrana. El futbolista quiere ganar los títulos importantes, como la Champions, y en los últimos años el Barça no ha podido llegar a lo más alto en Europa. Por eso, si Araujo ve que el equipo no tiene el nivel suficiente para llegar lejos en las competiciones europeas, intentará ir a un equipo que sí que lo haga.

Aunque el PSG está teniendo dificultades esta temporada en la Liga de Campeones, el jugador sabe que tienen dinero para invertir y podrían hacer una buena plantilla alrededor suyo si acaba firmando con los franceses. El uruguayo sería el líder de la defensa, ya que Luis Enrique está enamorado de su intensidad y de su físico, y podría pedir a futuros compañeros en el mercado de fichajes.

Si no renueva, venta

El Barça tiene claro que si Araujo no acaba renovando su contrato antes del próximo verano, el futbolista será vendido en el mercado de fichajes. Bajo ningún concepto el club dejará que el central se marche gratis de Barcelona e intentará sacar un traspaso económico decente para paliar los efectos de su salida. De momento, no está siendo indiscutible para Hansi Flick, aunque acaba de volver de lesión.