Joan Laporta pone de patitas en la calle a tres intocables en el Barça

El FC Barcelona está sufriendo una crisis de resultados en la Liga. La ventaja que consiguieron los de Hansi Flick al inicio de temporada se ha desvanecido y ahora podrían perder incluso el liderato de la competición doméstica. En ese sentido, Joan Laporta está harto de la mala situación del equipo y habría abierto la puerta de salida a tres jugadores intocables del Barça.

Se trata de Frenkie de Jong, Gavi y Alejandro Balde. Tres futbolistas que no están dando un rendimiento alto, como el esperado, y la dirección deportiva habría decidido ponerlos en el mercado para saber qué ofertas llegarían. Con la marcha del neerlandés no hay dudas, ya que no se le ve un futuro en el conjunto azulgrana, pero con los otros dos internacionales españoles las cosas podrían cambiar.

Laporta, cansado de la situación

La última derrota contra el Leganés en casa ha sido la gota que colmó el vaso con Laporta y el máximo mandatario habría tomado decisiones muy duras de cara al futuro de la plantilla. De Jong ya no cuenta para Hansi Flick, y como el jugador no está respondiendo a la oferta de renovación que le hizo el club, el Barça ha decidido venderlo el próximo verano, ya que acaba contrato en 2026.

Con Gavi y Balde, el pensamiento de los dirigentes ha cambiado. El centrocampista no está al mismo nivel que tenía antes de su grave lesión de rodilla y en el club tienen miedo a que sea otro caso como el de Ansu Fati, mientras que con el lateral, no está rindiendo como se esperaba y se ha estancado un poco. El Barça pensaba que tenía a un futbolista para la banda izquierda para muchos años, pero a lo mejor la situación es distinta.

El objetivo: conseguir mucho dinero

Si finalmente estos tres jugadores acaban en el mercado y el Barça les da una salida, el objetivo que tiene el conjunto azulgrana es conseguir mucho dinero por sus ventas. Con el neerlandés no se espera una gran cantidad, ya que su valor ha caído en picado y acabaría contrato en un año, pero con Gavi y Balde, la intención sería hacer grandes negocios con ellos.