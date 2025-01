Ronald Araujo pide 15 millones para traicionar al Barça

Ronald Araujo se ha convertido en un problema para el FC Barcelona. Las negociaciones para la renovación del uruguayo no avanzan y la posibilidad de que el defensa no acabe renovando su contrato va subiendo cada día que pasa. Además, el propio jugador hizo unas declaraciones sobre su futuro que no han gustado nada a los dirigentes azulgranas y, especialmente, a uno en particular.

Después de escuchar sus palabras, en las que no confirmaba que quería quedarse en el Barça, Joan Laporta ha dicho basta y ha pedido que no se renueve a Araujo por traición. Aun así, está por ver si la dirección deportiva y Hansi Flick querrán perder definitivamente a un futbolista como el uruguayo, ya que se encuentran pocos como él en el mercado. Por otra parte, el central ya está buscando ofertas y ha pedido una prima de fichaje para irse de Barcelona.

Araujo pide una prima de fichaje para irse del Barça

En ese sentido, los representantes del jugador habrían pedido hasta 15 millones de euros para rechazar cualquier oferta de renovación del Barça y aceptar su salida del club. Ese sería el montante económico que estarían pidiendo para traicionar definitivamente al conjunto azulgrana, viendo que en las negociaciones para la renovación de su contrato, ambas partes están muy alejadas.

De hecho, Araujo está pidiendo un salario más elevado del que tiene ahora y que lo coloque en la primera escala salarial del equipo, pero desde la dirección deportiva han dicho por activa y por pasiva a sus agentes que esto no es posible por los problemas económicos de la entidad. Por lo tanto, el futbolista tendrá que hacer un esfuerzo si quiere quedarse en el Barça.

O renovación o venta en este verano

Viendo el panorama, es posible que desde los despachos se decidan por una venta definitiva del uruguayo el próximo verano. El central acaba contrato el 30 de junio de 2026, por lo que los próximos meses serían los últimos donde el club azulgrana podría sacar un rédito económico por su venta. En el Barça no se plantean que el futbolista se pueda ir gratis el año que viene, por lo que lo mejor sería una venta si finalmente no se llega a un acuerdo de renovación.