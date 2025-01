Ronald Araujo sabe que se va del Barça porque su sustituto está fichado

La situación de Ronald Araujo en el FC Barcelona se ha convertido en un problema muy serio. El uruguayo tendría decidido marcharse del conjunto azulgrana después de los últimos acontecimientos e incluso podría irse en este mismo mercado invernal, ya que hay muchos equipos interesados en sus servicios. El primero de ellos es la Juventus, que ya ha recibido el sí del jugador y ahora está a la espera de negociar con el club.

El central tiene varios motivos por los que decidiría no renovar su contrato con el Barça, que acaba el 30 de junio de 2026, y abandonar definitivamente la entidad culé. Aunque ha sido un futbolista muy querido por parte de la afición e importante para el equipo en los últimos años, parece que el futuro más próximo de Araujo no está en Barcelona. Por si acaso, Joan Laporta ya tiene fichado a su sustituto para el próximo verano.

Araujo se quiere ir del Barça

El uruguayo le habría dicho a sus compañeros del vestuario que está pensando en irse. Sabe que con Hansi Flick en el banquillo no va a tener muchos minutos de juego, ya que los centrales titulares del técnico alemán son Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, por lo que el jugador no quiere luchar por la titularidad. Cree que no necesita entrar en guerras personales para conseguir un puesto en el once porque es el mejor defensa posible que tiene el equipo.

Por otra parte, Araujo ha visto como el Barça se ha reforzado en la retaguardia para la próxima temporada. Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen, llegará a coste cero a Barcelona el próximo verano y podría ser considerado el reemplazo del uruguayo en la defensa. Por eso, el futbolista azulgrana cree que ya le están quitando el sitio en la plantilla y le gustaría irse ya, sin esperarse a final de temporada.

Laporta pide un mínimo de 50 millones

Aunque la Juventus quiere al central, también tiene problemas económicos y no podría afrontar un traspaso de estas características. Estaría pidiendo la cesión del jugador, algo que Laporta está rechazando, ya que no va a permitir un préstamo a mitad de curso. Si quieren a Araujo, tendrán que pasar por caja con un mínimo de 50 millones de euros sobre la mesa.