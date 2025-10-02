Será el primero en pedir el traspaso si Hansi Flick no lo convierte en titular

La posición de delantero centro ha sido una de las que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas en el Barça. El conjunto culé disfruta de una gran salud en su posición de nueve, donde aparentemente, juegue quien juegue es capaz de sacar su mejor versión y aportar mucho al equipo. En este sentido, mientras que Ferran es un jugador que puede ofrecer mucho más trabajo, desmarques y capacidad de asociación, Lewandowski sigue siendo ese delantero infalible que, salvo en días contados donde no le sale nada, no perdona cada vez que puede ver portería, porque el polaco lleva el gol en la sangre.

Sin embargo, a pesar de que Hansi Flick está más que encantado de tener a dos opciones más que válidas para la punta de su ataque, la realidad es que el que no acaba de estar tan satisfecho es Ferran Torres. El de Foios se siente titular en este Barça y, según apuntan, considera que le sobran los argumentos para ser el que salga de inicio en la mayoría de partidos. En especial en los grandes escenarios, donde sabe que puede aportar más que Lewandowski.

Ferran se plantearía el traspaso si no mejora su realidad

En esta misma línea, Ferran Torres habría comenzado a hablar con todo su entorno sobre la posibilidad de replantearse muy seriamente su futuro si las cosas no van en el sentido que él considera que deberían. Cree que este año debe ser el suyo y que merece estar por delante de Lewandowski, ya que puede aportar una serie de cosas que el polaco es imposible que le dé al equipo por cuestiones evidentes y propias de la edad.

En el caso de que las cosas no mejoren y Ferran no comience a ser titular de forma habitual hasta en las grandes noches, podría llegarse a plantear la posibilidad de buscar una salida a otro gran club de Europa donde sí que le garanticen un puesto en el once. En este caso, el Chelsea se presentaría como una de las mejores opciones para el de Foios.

Así pues, Ferran Torres tiene muy claro lo que quiere para esta temporada y, si ve que Flick no confía lo suficiente en él, va a tener que asumir su responsabilidad y probar suerte en otro equipo.