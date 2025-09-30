Joan Laporta ha dejado caer que no fichará un delantero como recambio de Lewandowski

Si hay una asignatura que al FC Barcelona siempre le ha quedado pendiente, esa ha sido la de hacer funcionar a los grandes fichajes. Y es que cada vez que los culés se han gastado una auténtica limonada en un futbolista, le ha costado demasiado entrar en dinámica del equipo y ha acabado saliendo como un fracaso. Buen ejemplo de ello son Coutinho, Dembélé y Griezmann. En cambio, cuando se hacen apuestas por el talento joven o por jugadores de menor calado, el éxito suele ser mucho mayor. En especial porque la presión sobre dichos jugadores es muy diferente, sobre todo cuando se trata de jugadores formados en la Masía.

Es por este motivo que, viendo el gran nivel de Ferran Torres y las posibilidades que puede llegar a ofrecer un Ansu Fati recuperado, Joan Laporta se ha comenzado a plantear que lo mejor sería no fichar a ningún gran nueve. Y es que si la operación de Lewandowski ya fue arriesgada, pagar ahora entre 70 y 100 millones por un nueve lo es todavía más. Es por esto que el presidente preferiría asegurar el tiro y dar una nueva oportunidad a Ansu Fati.

Laporta sueña con recuperar al mejor Ansu

El presidente del Barça es todo un enamorado de los jugadores formados en las categorías inferiores del equipo. De hecho, si hay alguien que es un firme defensor del talento local ese es Joan Laporta, que siempre que puede saca pecho de los cracks formados en la Masía. Y por el que siente un cariño muy especial, es por Ansu Fati, al que siempre le ha deseado lo mejor y en el que confía para ser un crack en el FC Barcelona.

Además, si tenemos en cuenta la delicada situación financiera del club, recuperar a Ansu es una apuesta infinitamente más segura que la de salir al mercado a por un gran nueve que no se sabe si se adaptará al estilo de juego del Barça o va a hacer como otros cracks que solo han servido para dejar al club en la absoluta ruina.

Así pues, visto el crecimiento de Ansu Fati, Joan Laporta se ha comenzado a plantear si la mejor opción para este Barça sea la de no ir al mercado y dejar que sea el canterano el relevo natural de Robert Lewandowski.