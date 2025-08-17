Termina muy molesto con Flick en Mallorca, la salida del Barça deja de ser imposible, así no sigue

La etapa de Iñaki Peña en el FC Barcelona podría estar viviendo un punto de inflexión inesperado. El guardameta, que hasta ahora había asumido su rol de suplente de Ter Stegen con profesionalidad, ha terminado muy molesto con Hansi Flick tras la visita a Mallorca. El técnico alemán, en lugar de transmitirle confianza, ha optado por decisiones que han dejado al portero alicantino en un papel secundario y con una sensación de falta de consideración.

En un contexto en el que Peña esperaba sumar más protagonismo esta temporada, el golpe ha sido duro. Flick apenas le ha ofrecido minutos y, además, en el viaje a Mallorca ha dado señales de que no será una pieza prioritaria en su esquema. Esta situación ha hecho que Iñaki empiece a plantearse seriamente un futuro lejos del Barça. Lo que antes parecía imposible —su salida del club en el que se formó y creció— ya no se descarta.

Una posible baja que dejaría en jaque al Barça

La posibilidad de que Iñaki Peña abandone el equipo preocupa a la dirección deportiva. El Barça cuenta con Ter Stegen como indiscutible, pero la salida de su segundo portero supondría un contratiempo serio en plena temporada. Encontrar un recambio de garantías a mitad de curso no es sencillo, y menos aún en un mercado limitado por las estrecheces económicas de la entidad.

Además, dentro del vestuario se valora a Iñaki no solo por su calidad bajo palos, sino también por su compromiso y su influencia positiva en el grupo. Su marcha dejaría un vacío difícil de cubrir a nivel humano y competitivo. Flick, consciente del malestar, tendrá que decidir si cambia su gestión para recuperar al portero o si, por el contrario, acepta el riesgo de perder a una pieza que hasta ahora había sido leal.

Iñaki Peña, condenado a la suplencia

La decepción se ha trasladado al entorno del jugador, que entiende que, a sus 26 años, necesita continuidad y sentirse importante para seguir creciendo. La suplencia eterna, sin opciones claras ni confianza pública del entrenador, no solo mina su moral, sino que también pone en riesgo su progresión.

Lo cierto es que la relación entre el entrenador y el guardameta se ha tensado en Mallorca, y el futuro del alicantino en el Barça empieza a escribirse con dudas. Si no hay un giro inmediato, Iñaki Peña podría estar más cerca que nunca de decir adiós.