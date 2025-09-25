Tras la lesión de Gavi, Deco llama al Manchester United para repetir la fórmula de Marcus Rashford

El Barça no está teniendo especial suerte en el aspecto de las lesiones. El conjunto catalán ha visto cómo, nada más recuperar a Marc Bernal después de un año lesionado y fuera de combate por culpa de una grave lesión de rodilla, va a perder, de nuevo, a Gavi por culpa de una afectación en el menisco, que hará que, como mínimo, tenga que estar cinco meses de baja. Es decir, que el andaluz no va a estar disponible para Hansi Flick en prácticamente lo que queda de temporada, siendo la segunda que se pierde de las últimas tres. Una noticia que cayó como una losa en el vestuario.

Ante esta situación, lo primero que ha dictaminado Hansi Flick es que no se pueden quedar de brazos cruzados esperando a ver qué es lo que pasa con el equipo. Perder a Gavi ha sido un contratiempo inaceptable y que obliga a tomar medidas urgentes. Si puede ser en el mercado de invierno, mucho mejor. Es por este motivo que Deco se ha puesto a trabajar para encontrar una solución óptima.

Llamada desesperada al Manchester United

La realidad es que en Can Barça no están en condiciones de ir a buscar a un jugador de máximo nivel mundial. Primero, porque no hay dinero para pagarlo y, segundo, porque tendría que venir a ser suplente y a cumplir un rol muy determinado, por lo que un crack mundial no sería algo ideal. Es por este motivo que Deco ha considerado que lo mejor es tratar de repetir la fórmula de Marcus Rashford, con el mismo Manchester United.

En este caso, el elegido no sería otro que Kobbie Mainoo, el joven centrocampista de los diablos rojos que ha perdido la confianza de Ruben Amorim y que hace años que venía haciendo ruido en las categorías inferiores del United. Además, su perfil, similar en cierto modo al de Gavi, hace que su llegada en calidad de cedido sea una buena oportunidad para todos los implicados.

Así pues, aprovechando las buenas relaciones generadas a raíz del acuerdo por Marcus Rashford, el Barça ha comenzado a entablar conversaciones con el United, de cara al mercado de enero, donde esperan ser capaces de llegar a un acuerdo para la cesión del joven y talentoso mediocentro Kobbie Mainoo.