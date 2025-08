Trifulca con Flick, no volverá a jugar ni un minuto con el Barça, castigado

El FC Barcelona ha terminado la gira asiática por Japón y Corea del Sud por todo lo alto, dejando claro que ya está preparado para la temporada después de golear en los tres partidos que ha jugado. Además, esta gira también ha servido para conocer a los jugadores con los que cuenta más Hansi Flick y también con los que no, dejando a uno de ellos completamente sentenciado.

El único futbolista de la plantilla que no ha jugado ni un solo minuto, quitando de la ecuación a Marc Bernal, ya que aún no dispone del alta médica y se está recuperando, ha sido Iñaki Peña. El portero, que tiene la puerta de salida abierta de par en par, ha sido el único integrante que no ha tenido la oportunidad de salir al terreno de juego, ya que Flick le dejó las cosas claras en su momento.

Hansi Flick sentencia definitivamente a Iñaki Peña

La historia entre el guardameta y el técnico viene de lejos, desde principios de año, cuando el alemán decidió retirarle la titularidad y asegurarle que no iba a jugar más con la camiseta del Barça. Dicho y hecho, ya que desde entonces, el valenciano no ha podido estar bajo palos. En la gira, ha tenido por delante a Joan García, Wojciech Szczesny e incluso uno del filial, Diego Kochen.

Peña no tiene sitio en la plantilla del conjunto azulgrana y en este último mes de mercado tendrá que buscarse otro destino como sea, ya que será el tercer o cuarto guardameta del equipo y será imposible que tenga minutos. El jugador lo sabe, pero de momento, no ha podido encontrar otro club donde sea titular de verdad y al más alto nivel, ya sea quedándose en España o yéndose a alguna liga europea.

El Barça le podría dar la carta de libertad

Para que se fuera, el Barça está dispuesto a darle la carta de libertad. A Peña solo le queda un año de contrato, hasta 2026, por lo que la entidad catalana no tendría ningún problema en aligerar su salida, evitando tener que negociar con otro equipo un traspaso que sería complicado, teniendo en cuenta la situación del portero y su contrato actual.