Adiós al Mundial, Luis de la Fuente ejecuta la decisión, es de lo mejor del Real Madrid, pero está fuera

Sorpresa en la selección española. Luis de la Fuente ha comunicado oficialmente que Álvaro Carreras no formará parte de la lista definitiva para el Mundial, una decisión que ha causado asombro tanto en el vestuario del Real Madrid como entre los aficionados. El lateral blanco, considerado una de las revelaciones del curso, no estará en la cita mundialista, pese a haber firmado una temporada de notable regularidad y solidez defensiva.

De la Fuente ha sido claro en su discurso: “Las decisiones se toman pensando en el grupo y en el equilibrio del equipo”. Una frase que, sin señalar directamente al jugador madridista, deja entrever que su exclusión responde a cuestiones tácticas y estratégicas más que a su rendimiento individual. Álvaro Carreras, de 21 años, había sido una de las apuestas más firmes de Xabi Alonso en el Real Madrid, mostrando madurez, intensidad y un gran despliegue físico por la banda izquierda.

La competencia en el lateral y los criterios del seleccionador

Uno de los motivos principales que habrían dejado fuera a Carreras es la feroz competencia que existe en su posición. Jugadores como Alejandro Balde, Grimaldo o Fran García también optaban a un puesto en el lateral izquierdo, y De la Fuente habría optado por perfiles más ofensivos o con más experiencia en el contexto de la selección.

El seleccionador, además, valora mucho la continuidad en las convocatorias previas y la adaptación al sistema de juego que lleva tiempo implantando. Carreras, que solo ha participado en un par de concentraciones con la absoluta, no ha tenido margen suficiente para consolidarse dentro del grupo. Fuentes cercanas aseguran que De la Fuente prefiere no alterar el equilibrio defensivo con jugadores que aún no han completado el proceso de integración con la selección.

De promesa blanca a ausencia destacada

En el Real Madrid, la decisión se ha recibido con cierta incredulidad. Xabi Alonso y el cuerpo técnico confiaban en que Carreras diera el salto definitivo con la Roja, aprovechando su gran rendimiento en la temporada. Sin embargo, el seleccionador ha querido lanzar un mensaje claro: el Mundial no es un escaparate para jóvenes promesas, sino una cita para los jugadores plenamente asentados.

Carreras, según su entorno, ha encajado el golpe con serenidad y compromiso, decidido a seguir trabajando para ganarse un puesto en el futuro. Su exclusión, no obstante, deja patente una realidad: Luis de la Fuente mantiene una línea firme, incluso cuando ello implica dejar fuera a futbolistas que hoy por hoy están entre lo mejor del Real Madrid.