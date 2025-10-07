Varios pesos pesados del vestuario del Barça están en contra de Hansi Flick

En la última rueda de prensa de Hansi Flick se vio como el técnico alemán mostraba un tono mucho más conciliador del esperado después de que sus jugadores mostraran un nivel tan bajo en el duelo del Barça ante el Sevilla. El técnico alemán llegó a asegurar que los suyos no hicieron una segunda parte tan mala como se estaba diciendo. Unas declaraciones que contrastan absolutamente con lo que soltó tras el empate ante el Rayo Vallecano donde acusó a los suyos de tener demasiado ego y de estar matando el rendimiento colectivo por su egoísmo. Nada de esto apareció después de la visita a Sevilla y todo tiene una explicación.

Hansi Flick sabe que la tensión en el vestuario es máxima. No hay un ambiente demasiado agradable y las relaciones internas se han comenzado a romper de forma prácticamente insalvable. Y lo peor es que no es que hayan sido tensiones y enfados entre los jugadores. Sino que, tal y como aseguran fuentes cercanas al vestuario del Barça, son varios los pesos pesados del equipo, los que se han girado en contra del entrenador. Al que consideran demasiado duro y lejano en muchas ocasiones.

La presión ha dejado de funcionar

En este sentido, cada vez se puede ver más claro como el equipo ya no corre ni juega con la misma convicción del año pasado y todo apunta a ser porque, al igual que Lamine Yamal, varios jugadores importantes, se están negando a hacer todo lo que le exige su entrenador. No les gustan los métodos de entrenamiento tan duros que propone el alemán y consideran que con su calidad ya no hace falta presionar tan arriba, que con su mejor calidad ya les da.

Todo esto ha culminado en dos derrotas importantes ante PSG y Sevilla. Dos partidos en los que el Barça ha sido sustancialmente inferior a sus rivales y en los que no se ha plasmado, para nada, la idea de Hansi Flick sobre el terreno de juego. Y es que, como nos cuentan, más de un peso pesado ya no cree en el discurso del alemán.

Así pues, los problemas internos y el empeoramiento de la relación general con Hansi Flick ha hecho que el rendimiento colectivo haya empeorado de una forma que ha llevado al Barça a perder partidos y a que se comience a generar un principio de crisis interna.