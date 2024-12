Acaba de llegar al PSG, pero pide a Al-Khelaïfi que le deje irse al Chelsea porque no soporta a Luis Enrique

En Francia aseguran que el vestuario del Paris Saint-Germain ha aplicado una moción de censura contra Luis Enrique, y son muchas las estrellas que ya tienen preparada su salida y que han iniciado las conversaciones con otras escuadras. El fuerte carácter que tiene el entrenador asturiano, y que tantos problemas le ha generado a lo largo de su carrera como técnico y también como futbolista profesional, nuevamente le está jugando una mala pasada.

En el Parque de los Príncipes señalan que es demasiado autoritario y tampoco gustan sus declaraciones en rueda de prensa, y la paciencia ya se ha acabado. Diversas estrellas del club han comenzado a sondear su adiós, y entre ellas nos encontramos con un crack que aterrizó hace apenas unas semanas, y que desde el primer día ha sido un pilar indispensable. Nos referimos a Willian Pacho, que llegó siendo un absoluto desconocido para casi todo el público.

Venía de sobresalir en las filas del Eintracht de Frankfurt, y esto propició que Nasser Al-Khelaïfi de nuevo pescara allí, tras llevarse a Randal Kolo Muani el año pasado, y a Kevin Trapp hace unos cuantos veranos. 40 millones de euros pagaron por el canterano de Independiente del Valle, una inversión elevada, aunque ha dado sus frutos, considerando su rápida adaptación a la Ligue 1 y el buen nivel que ha mostrado desde prácticamente el primer día.

Ha sido indispensable para Luis Enrique, y ha jugado prácticamente todos los minutos posibles, pero esto no quiere decir que esté satisfecho en absoluto con la situación que vive actualmente en el PSG. La relación con el mánager gijonés no es buena, y es otro crack más que está implicado en el motín que existe contra él, y que tiene como intención lograr que lo despidan. Y si esto no sucede, el ecuatoriano amenaza con marcharse al Chelsea.

Todd Boehly y Enzo Maresca han contactado con Pacho para convencerle de que se mude a la Premier League en el mes de enero, y es una posibilidad que se está planteando seriamente.

Su aventura en la capital gala puede ser un visto y no visto, y su destino se encontraría en Stamford Bridge.