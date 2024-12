Luis Enrique está harto de cuatro estrellas del PSG, los pone de patitas en la calle

Luis Enrique ha tocado fondo en el Paris Saint-Germain, donde está recibiendo todo tipo de críticas e incluso ha sido cuestionado su despido con efecto inmediato, sobre todo si no es capaz de clasificarse a la siguiente ronda de la Champions League. No levantan cabeza, y hay muchos jugadores que no están cumpliendo con las exigencias, razón por la que ya hay cuatro piezas que están en el punto de mira y que han colmado la paciencia del técnico español.

Comenzando por Fabián Ruiz, que ha pasado de ser un indiscutible a tener un papel totalmente secundario. Se ha visto eclipsado por la llegada de Joao Neves, y ahora mismo es un fijo en el banquillo. Esta es la razón por la que ya se está planteando un cambio de aires en el mes de enero, algo que en el Parque de los Príncipes no tienen intención de evitar, siempre y cuando llegue una oferta que sea considerada como razonable y como aceptable.

Junto al internacional español, que no se parece en nada al mediocentro que brilló durante la Eurocopa, otro futbolista que está a años luz de su mejor versión es Gianluigi Donnarumma. Es más, ha perdido la titularidad, y ha quedado claro que ‘Lucho’ no cuenta con él. Tiene los días contados, y ya se habla del portero que llegará para ocupar su puesto, y del posible destino del arquero italiano, que puede acabar en el Manchester United o en el Bayern de Múnich.

Asimismo, Ousmane Dembélé también tiene un futuro incierto en el PSG, después de las disputas que ha tenido con Luis Enrique, que le ha castigado en más de una ocasión. Nasser Al-Khelaïfi también está harto de la actitud y de las irregulares actuaciones del extremo galo, que no ha dado el paso al frente que le pedían. Aún están a tiempo de conseguir sacar mucho dinero a cambio, y antes de que su valor de mercado siga cayendo en picado.

Y ya por últimos debemos de mencionar a Randal Kolo Muani, por el que pagaron casi 100 millones de euros hace poco más de un año, siendo el tercer traspaso más caro de la historia de la entidad, por detrás de Neymar Junior y de Kylian Mbappé, pero nunca ha rendido como se esperaba.