Álvaro Carreras se aleja del Real Madrid y Xabi Alonso pide a Florentino Pérez a otro lateral zurdo

Mientras que el fichaje de Trent Alexander-Arnold por fin se ha hecho oficial a lo largo del día de hoy, y podrá estar disponible para Xabi Alonso en el Mundial de Clubes tras el acuerdo que Florentino Pérez ha alcanzado con el Liverpool para que se incorpore de inmediato, a cambio de pagar 10 millones de euros, hay otra incorporación que se daba por hecha en el Real Madrid y que se ha enfriado considerablemente. Porque las conversaciones por Álvaro Carreras se han estancado.

A pesar de que el trato parecía estar en la recta final, y camino de poder anunciarse en los siguientes días, las negociaciones no han avanzado como esperaban. Todo está totalmente apalabrado con el futbolista, pero no así con su actual equipo, el Benfica, que se niega a abrirle las puertas si no es a cambio de una indemnización astronómica. Y exigen un mínimo de 55 ‘kilos’ para permitir que acabe dejando Lisboa, apenas un año y medio después de su aterrizaje.

Una cifra que en el Santiago Bernabéu consideran que es totalmente desorbitada, por un futbolista que aún cuenta con una experiencia en la élite muy limitada, y que hasta hace tan solo un par de temporadas competía en la Championship, en el modesto Preston North End. Ahora mismo todo pende de un hilo, y es muy probable que el cuadro blanco acabe desechando esta operación, y termine apostando por otro especialista para el carril zurdo.

Lo que está claro es que el Madrid firmará a un nuevo especialista para ocupar la banda izquierda, una zona en la que ni Ferland Mendy ni Fran García convencen del todo a Alonso. De hecho, este último podría irse, y se habla de un trueque con el Stuttgart para abaratar el fichaje de Angelo Stiller. Y la opción que ha ganado enteros en las últimas horas es la de que se decanten por Alejandro Grimaldo, al que Xabi conoce a la perfección, tras haberlo llevado al Bayer Leverkusen, y haber exprimido todo su talento.

No sería barato, pero su coste sí sería notablemente más bajo que el de Carreras, pues no superaría los 40 millones, por lo que puede acabar en Concha Espina, a pesar de haberse criado en las categorías inferiores del Barça.