Florentino Pérez comunica a Xabi Alonso que el fichaje se complica y propone una alternativa

El Real Madrid continúa trabajando a destiempo para intentar tener la mejor plantilla competitiva de cara al Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos a partir del mes de junio. Para ello, la dirección deportiva está acabando de cerrar los fichajes que hay pendientes y los que ha pedido expresamente Xabi Alonso en su llegada al banquillo del conjunto blanco.

Sin embargo, Florentino Pérez le habría comunicado al tolosarra que una de las incorporaciones se estaría complicando, ya que las negociaciones con la otra entidad se han atascado un poco, y habría propuesto una alternativa seria si finalmente no se llega a buen puerto con la operación. El Madrid ha estado intentando cerrar el fichaje de Álvaro Carreras, pero de momento no hay acuerdo.

El fichaje de Álvaro Carreras por el Madrid se complica

Con el futbolista sí que lo hay, ya que todo está acordado para su contrato, pero con el Benfica aún no se ha conseguido estrechar la mano. Más que nada, porque el conjunto portugués no quiere negociar nada y ha pedido expresamente la cláusula de los 50 millones de euros que tiene el canterano blanco, una cantidad que la entidad madrileña, de momento, no quiere pagar.

Por eso, si finalmente se acabara descartando la operación de Carreras, Florentino Pérez le habría propuesto una alternativa a Alonso de un jugador que conoce muy bien: el fichaje de Alejandro Grimaldo. El lateral izquierdo ha sido uno de los futbolistas más importantes del entrenador en el Bayer Leverkusen, por lo que lo más probable es que diera el visto bueno a su incorporación si finalmente el objetivo cambia.

Alejandro Grimaldo, la otra alternativa del conjunto blanco

Con las buenas relaciones que hay entre el Madrid y el club alemán, el precio de Grimaldo sería bastante inferior a los 50 millones, teniendo en cuenta que solo tiene dos años más de contrato. Por lo tanto, la entidad madrileña está preparada por si finalmente el principal objetivo para la banda izquierda no sale bien y hay que activar otras alternativas para poder reforzar al equipo en defensa.