Amorim pone en apuros al Barça y contacta con el olvidado de Flick

Rubén Amorim ha puesto en alerta al Barça después de filtrarse que está sumamente interesado en la incorporación de un jugador que ahora mismo no tiene un papel importante en los sistemas de Hans-Dieter Flick, y eso puede propiciar que estudie con calma una posible salida próximamente, para mudarse a otra escuadra donde le garanticen más protagonismo. Y el Manchester United se ha posicionado para acogerlo en sus filas.

Hablamos de Fermín López, que ha pasado de ser uno de los grandes descubrimientos de Xavi Hernández, a tener que conformarse con un papel secundario en los planes del entrenador germano. Tiene una feroz competencia en su puesto, y cuesta creer que pueda disponer de la continuidad que le gustaría, y más si el próximo año logran cerrar el fichaje de Alex Baena o de otro atacante que ha sido vinculado al Spotify Camp Nou en las últimas semanas.

Aunque renovó recientemente su contrato hasta el lejano 2029, lo cierto es que el futuro del onubense no está claro en absoluto. Quiere jugar cada fin de semana, y fue una condición indispensable que le puso a Joan Laporta y a Deco antes de estampar su firma en el nuevo vínculo. Pero si esto no se cumple, le prometieron que le dejarían salir, y que estudiarían las ofertas que llegaran por él. Y en el momento que decida irse, no le faltarán cobijos.

Porque tiene a muchas escuadras importantes siguiendo sus pasos, y los ‘diablos rojos’ han aparecido en escena. Amorim está convencido de que el internacional español es un fichaje sensacional, y que ayudaría a solucionar gran parte de los problemas que tienen en la medular. Podría prometerle un papel protagonista en Old Trafford, además de poder percibir un salario notablemente más elevado del que tiene en el Barça, y conocer la siempre atractiva Premier League.

En Inglaterra van más allá y aseguran que el United ya ha mantenido los primeros contactos con Fermín, y que tendrían preparada una oferta muy interesante para quitárselo a Flick.

Así que habrá que prestar atención a este asunto, que promete dar mucho de qué hablar.