Arne Slot reactiva el fichaje que Klopp nunca pudo cerrar y juega en La Liga

El Liverpool ha vuelto a poner sus ojos en un jugador al que ya intentaron reclutar en el pasado, cuando Jürgen Klopp todavía era el entrenador del primer equipo. Porque una de las peticiones del técnico germano a la directiva fue el fichaje de Takefusa Kubo, un crack que estaba convencido de que podía encajar a la perfección en sus esquemas, y que se convertiría en una estrella de talla mundial. Y veía en él al digno sucesor para Mohamed Salah, con el que comparte muchas similitudes.

Desde Anfield tantearon la incorporación del futbolista de la Real Sociedad, pero no lograron llegar a un acuerdo, debido a la negativa del internacional japonés a hacer las maletas. No se sentía lo suficientemente preparado, y consideraba que aún no había llegado el momento para irse a una escuadra top. No estaba dispuesto a aceptar un papel secundario, pero no le podían garantizar la titularidad, y antes que ser cola de león, prefirió seguir siendo cabeza de ratón.

Una decisión que podemos considerar como acertada, pues el ex del Real Club Deportivo Mallorca, del Getafe, del Real Madrid o del Villarreal ha seguido disfrutando de mucha continuidad en Anoeta, hasta convertirse en uno de los mejores atacantes de La Liga EA Sports. Y los ‘reds’ nuevamente han rescatado su nombre de la agenda para intentar ficharlo, puesto que Arne Slot también considera que podría ser una operación más que acertada.

Klopp no consiguió convencer a Take, pero el Liverpool ahora espera tener mucha más suerte, y que dé el visto bueno a un traslado a la Premier League. Le pueden ofrecer un sueldo notablemente más alto del que tiene ahora mismo, así como también garantizar un proyecto ultra competitivo, que pelea por todos los títulos posibles. Aunque la gran prioridad de Kubo es tener un hueco reservado en las alineaciones del mánager neerlandés.

Si no le prometen esto, no tendrá problema en estudiar otras opciones. Pero gracias a la más que probable salida de Salah en junio, quedará libre un sitio en la banda derecha, y quieren que sea para el nipón.

Es el elegido de Slot para esa función, y los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión son una ganga.