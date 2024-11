Ancelotti lo rechazó, estaba cerrado por el Real Madrid, y ahora es la decepción en la Premier

El Real Madrid tomó la controvertida decisión de no firmar a ningún central en verano, a pesar de que David Alaba seguía lesionado de larga duración, y los médicos no se atrevían a poner una fecha exacta para su regreso. De hecho, a día de hoy todavía sigue sin reaparecer y sin poder ejercitarse con normalidad junto a sus compañeros, y se ha llegado a comentar que si no supera sus molestias en la rodilla, tendrá que verse obligado a colgar las botas.

A esto hay que añadir que dejaron escapar a Nacho Fernández, que finalizaba contrato el 30 de junio y aceptó la oferta que le llegó desde Arabia Saudí, que era irrechazable desde el punto de vista económico. Florentino Pérez valoró la idea de traer a un especialista para el eje de la zaga, y había un claro favorito por encima del resto, que era Leny Yoro, con el que ya había mantenido las primeras conversaciones, para acelerar su desembarco en el Santiago Bernabéu.

Veía en él a un nuevo Raphaël Varane, y estaba convencido de que podía ser el próximo gran refuerzo que llegara desde la Ligue 1, junto con Kylian Mbappé, después de haber traído en su día a otros cracks como Eduardo Camavinga, Ferland Mendy o Aurelien Tchouaméni. Pero en esta ocasión, fue una incorporación que no se llegó a concretar, y todo por culpa de Carlo Ancelotti, que desestimó esta posibilidad, y rechazó por completo su llegada.

No acababa de estar convencido con el canterano del Lille, y optó por borrar este nombre de la lista de objetivos del Madrid. E independientemente de los pocos efectivos que ahora mismo tiene a su disposición, no se arrepiente en absoluto de esta decisión, viendo como le han ido las cosas al prometedor central nacido en el año 2005 desde que aterrizó en el Manchester United, que pagó la friolera de 62 millones de euros para llevarse el gato al agua.

Tiraron la casa por la ventana para adelantarse a Florentino Pérez, pero hasta la fecha, Yoro ha sido un fracaso, y una de las decepciones de la Premier League.

Porque aún no ha podido jugar ni un solo minuto, por culpa de una lesión que sufrió hace ya más de tres meses.