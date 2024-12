Arteta lo consigue y cierra el acuerdo, cambia el Manchester City por el Arsenal y hunde a Guardiola

El Arsenal puede conseguir un acuerdo increíble, y dar uno de los grandes golpes del mercado en un futuro cercano, firmando a una de las principales figuras del Manchester City, que ahora mismo no se siente a gusto en el equipo dirigido por Pep Guardiola. Porque ha perdido mucho protagonismo en las alineaciones, y la temporada pasada ya tuvo que aceptar un papel más bien secundario, después de que Phil Foden le arrebatara el puesto.

Hablamos de Jack Grealish, que aún a día de hoy se mantiene como el fichaje más caro que han realizado los ‘citizens’, y uno de los más caros en toda la historia de la Premier League, ya que pagaron 116 millones de euros en verano de 2021. Una inversión que da la sensación de que nunca ha acabado de amortizar, pues no ha sido capaz de soportar la enorme presión que recae en sus hombros, ni ha logrado cumplir con las increíbles expectativas que generó.

Siempre ha sido muy cuestionado por sus escándalos lejos de los terrenos de juego, y ha sido suplente habitual. Tampoco le han ayudado las constantes lesiones que ha sufrido, y la competencia que existe en el Etihad Stadium es simplemente descomunal. Porque el canterano del Aston Villa tiene que pelear con estrellas de la talla de Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Jérémy Doku o Savinho por un puesto, lo que le complica enormemente las cosas.

Así que su futuro en el City no es precisamente alentador, sobre todo tras conocer la ampliación de contrato de Guardiola, con el que no tiene una relación especialmente buena. Está entre los candidatos a hacer las maletas, y Mikel Arteta no ha querido desaprovechar la oportunidad de intentar convencerlo para que se incorpore a la plantilla de los ‘gunners’, que sin duda darían un notable salto de calidad con el crack inglés.

Grealish ha dado el OK a la idea de cambiar Manchester por Londres, y estaría muy seducido con su posible aterrizaje en el Emirates Stadium, aunque también sería necesario llegar a un acuerdo entre ambas escuadras.

Y aquí es donde pueden surgir más inconvenientes…