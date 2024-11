Bellingham rechaza a Florentino Pérez y al Real Madrid para firmar por otro club

Jobe Bellingham ha tenido que soportar desde que apenas era un crío la enorme presión que supone ser el hermano menor de Jude Bellingham, con el que ha sido comparado a diario. Y obviamente, no ha podido tener el mismo recorrido que la estrella del Real Madrid, y todavía sigue jugando en la Championship, la segunda división inglesa. Pero aún y así, merece ser considerado como uno de los talentos con más futuro de todo el continente.

Porque aunque hasta hace apenas unos meses estaba en edad juvenil, ya acumula una importante experiencia en la élite, y es una de las grandes figuras de un histórico en horas bajas como el Sunderland. Allí es titular indiscutible, y uno de los culpables de que su club sea líder y pelee por regresar a la Premier League después de varios años de ausencia, en los que incluso han llegado a competir en la League One, la tercera división.

Recientemente ha sido convocado por primera vez para la selección sub 21, y su cotización no deja de aumentar. Tiene unas condiciones muy similares a las de su hermano mayor, y ocupa la misma posición, y si sigue a este nivel no tardará en dar un salto importante en su carrera, y firmar por otra escuadra más poderosa. Admiradores no le faltan, y en el Santiago Bernabéu se han llegado a plantear muy seriamente esta incorporación, como una apuesta de futuro.

Jude ha aconsejado a Florentino Pérez que no pierda de vista la progresión de Jobe, que además ocuparía una demarcación en la que Carlo Ancelotti no dispone de muchos efectivos, y más si Luka Modric se retira en junio, y si Dani Ceballos acaba siendo traspasado. Pero hay otro equipo que ahora mismo parece tener ventaja en la subasta por el pequeño de los Bellingham, como es el caso del Borussia Dortmund, que ya se encontraría en conversaciones avanzadas.

Quieren apostar por el otro miembro de la familia, viendo el fantástico resultado que dio el mediocentro de 21 años, y preparan una inversión cercana a los 20 millones de euros para conseguir llevarse el gato al agua, y dejar en fuera de juego al Madrid y al resto de interesados que hay.