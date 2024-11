Florentino Pérez no lo protegerá más y el Real Madrid activa la salida inmediata

La planificación del Real Madrid esta temporada no ha sido la mejor, especialmente en defensa. La lista de lesionados en esta zona no para de crecer y desde la entidad madrileña sabe que tienen que hacer cambios para solucionar las problemas. Aunque lo primordial es fichar a uno o varios defensas a partir del mercado de enero, también saben que habrá que abrirle la puerta a un jugador que no cuenta para nada.

Es el caso de Jesús Vallejo, que no tiene sitio en el Madrid. Hasta ahora, Florentino Pérez confiaba en él y lo protegía, pero el presidente tiene que claro que ya no puede continuar más en el conjunto madrileño y hay que venderlo o incluso regalarlo. El central tampoco cuenta para Carlo Ancelotti, que prefiere darle minutos a canteranos antes que al aragonés.

Jesús Vallejo tiene que salir

Vallejo fue la única novedad que tuvo el Madrid en defensa respecto a la temporada pasada. El jugador volvió de su cesión al Granada, donde prácticamente no jugó por problemas con las lesiones y su nivel pésimo en el terreno de juego. Y ahora, en el conjunto blanco, tampoco lo va a hacer. En todo lo que llevamos de curso solo ha jugado 11 minutos y fue en un partido "resuelto", donde los madrileños ganaban 3-0 contra el Alavés y a partir de su entrada los vascos estuvieron a punto de empatar el enfrentamiento con dos goles consecutivos.

A partir de ese momento, Ancelotti no ha vuelto a darle entrada y ha quedado grabado en el fondo del banquillo. Incluso con la plaga de lesiones que hubo contra Osasuna, el técnico italiano prefirió dar entrada a Raúl Asencio, un canterano, que a Vallejo, que era el único central disponible que quedaba en la plantilla del primer equipo. Por lo tanto, el aragonés no tiene sitio y ya le han informado que debe salir.

El central no quiere irse

Aun así, y sabiendo que no va a jugar ningún minuto más con la camiseta del Madrid, Vallejo no quiere irse. Sabe que no tendría sitio en cualquier otro equipo y, por eso, prefiere quedarse sin jugar en el conjunto blanco antes que en cualquier otro sitio. La situación es muy complicada para el Madrid y puede que le tengan que dar la carta de libertad para que el jugador se vaya definitivamente.