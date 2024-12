Bin Salmán puede hacer un favor al Barça y llevarse al gran problema de Flick

Mohammed bin Salmán puede hacer un favor enorme al Barça, y llevarse a uno de los grandes problemas que existen ahora mismo en la plantilla de Hans-Dieter Flick. Porque una de las principales preocupaciones que Joan Laporta y Deco tienen es la de dar salida a Frenkie de Jong, que no entra en los planes del entrenador alemán y actualmente es el mejor pagado del vestuario, superando incluso a Robert Lewandowski. Un sueldo que no ha justificado en absoluto.

Aparte, queda libre en 2026, lo que provoca que pueda irse gratis en un futuro muy cercano si no logran encontrar a un comprador. Pero no es una tarea sencilla, viendo que su valor de mercado no deja de caer en picado conforme avanzan los meses, por culpa de su discreto rendimiento, de sus problemas físicos y de la poca continuidad que está teniendo. Y en el Spotify Camp Nou no quieren permitir que acabe diciendo adiós sin dejar ni un solo euro en las arcas.

Sin embargo, pocas escuadras se han mostrado dispuestas a apostar por el canterano del Willem II, algo que resulta lógico. No quieren pagar un dineral por un futbolista que está muy lejos de su mejor versión, y que tiene unas exigencias económicas impresionantes. Y a pesar de que hasta hace no mucho tiempo era considerado como uno de los mejores centrocampistas del planeta, ahora mismo se ha quedado prácticamente sin admiradores.

Por ese motivo en el Barça existe tanta preocupación y nerviosismo, y busquen una solución para De Jong lo antes posible. Si se presenta la oportunidad de perderlo de vista en el mes de enero, no lo dudarán y se sentarán a negociar todas las ofertas que lleguen. Y el Newcastle ha aparecido en el horizonte, ya que Bin Salmán aún sigue creyendo que el neerlandés podría ser un refuerzo fantástico para la plantilla que dirige Eddie Howe.

Bruno Guimaraes ha sido colocado en los planes del Manchester City, y Sandro Tonali no es feliz, lo que puede provocar que salga de Inglaterra. En ese caso, ‘las urracas’ tienen a Frenkie en el punto de mira, y Laporta y Deco pondrán todas las facilidades posibles para que acabe en la Premier League.