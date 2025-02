Bin Salmán se pone firme y amenaza al Barça, 100 millones de euros

Mohammed Bin Salmán se ha mostrado inflexible en su postura y no dará su brazo a torcer, por lo que no pondrá las cosas nada sencillas al Barça si desea hacerse con los servicios de Alexander Isak. Y es que, a pesar de que Robert Lewandowski está a apenas tres encuentros de activar la cláusula de renovación automática de su contrato, por lo que lo prolongaría por otro año más, hasta 2026, esto no detiene la búsqueda de un nuevo delantero centro.

Joan Laporta y Deco siguen teniendo la idea de firmar a un nuevo artillero, y no son pocas las alternativas que manejan para sustituir al polaco, quien cumplirá los 37 años en el mes de agosto. Erling Haaland ha quedado fuera de la ecuación tras firmar una renovación histórica y vitalicia con el Manchester City, mientras que otros objetivos como Viktor Gyökeres o Benjamin Sesko también han perdido enteros en la agenda por diversas causas.

En cambio, el futbolista del Newcastle sí que parece ser del completo agrado de todos, y genera consenso en el Spotify Camp Nou. Las razones son simples, y es que su rendimiento desde que decidió abandonar la Real Sociedad para probar suerte en la Premier League ha sido sensacional, por lo que es considerado como uno de los mejores del planeta en estos momentos, como sus cifras lo demuestran, con un total de 19 tantos y cinco pases de gol en 27 encuentros.

El Barça ya ha realizado los primeros acercamientos y se ha puesto en contacto con el agente de Isak para convencerlo de que inicie una nueva aventura por La Liga EA Sports, y traicione a la escuadra de las ‘urracas’. Pero no es una operación sencilla en absoluto, al tener un contrato firmado de larga duración, que le vincula a St. James’ Park hasta el lejano 2028. Y Bin Salmán no piensa poner ninguna facilidad para permitir su despedida.

Solamente una oferta astronómica, que supere con creces lo que pagaron en 2022 por el astro sueco, le haría cambiar de opinión. Y ha trasladado a Deco y a Laporta que sería necesaria una inversión mínima de 100 millones de euros para poder llevarse el gato al agua.