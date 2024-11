Boehly deja KO a Simeone, el Chelsea repite la operación Joao Félix y firma a la estrella del Atlético

El Chelsea se ha lanzado a por una de las principales figuras del Atlético de Madrid, con club con el que Todd Boehly quiere volver a hacer negocios, después de haberse llevado a Joao Félix en verano, y haber enviado a Conor Gallagher al equipo colchonero a cambio. Y el nuevo objetivo que se han marcado los de Enzo Maresca es una de las perlas con más potencial que han salido de Manzanares durante los últimos años, y que está plenamente afianzado en el primer equipo.

De hecho, es fundamental en los planteamientos de Diego Pablo Simeone, que ha encontrado en Pablo Barrios a un futbolista diferente a los demás. Las condiciones técnicas que atesora son absolutamente increíbles, y destaca por su visión de juego y su inteligencia. La confianza que existe en el internacional español en categorías inferiores es máxima, y como muestra de ello, fue titular en la última jornada de la Champions League, contra el Paris Saint-Germain.

‘El Cholo’ se atrevió a sentar en el banquillo a Koke, capitán del equipo y todo un emblema de la institución, para dar entrada en el once inicial al mediocentro de 21 años, que no decepcionó y completó un muy buen encuentro. No ha dejado de crecer desde que tuvo sus primeros minutos en la élite, y esto le ha servido para que en Stamford Bridge se fijen en él y estudien su contratación como una apuesta de futuro, pero también de presente.

La posible salida de Enzo Fernández, que está enfrentado con Maresca y ha sido suplente en los últimos partidos que se han disputado, ha provocado que el Chelsea piense en la firma de un reemplazo de garantías, y están convencidos de que la joya del Atleti cumple con los requisitos necesarios. Así que Boehly ya ha tomado cartas en el asunto, y ha comenzado a negociar personalmente con el futbolista y con su representante, además de su familia.

Espera convencer a Barrios a base de talonario para que traicione a Simeone y al Atleti, y se atreva a iniciar una nueva aventura lejos de casa, en la Premier League.