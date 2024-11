Luis Enrique terminó sin hablar con Mbappé por un problema disciplinario que vuelve a repetir en el Madrid

Kylian Mbappé no está viviendo sus primeros meses en el Real Madrid como había soñado. Las críticas hacia el jugador francés por su falta de gol y su esfuerzo en el terreno de juego ya son presentes y el madridismo empieza acansarse de su estrella. Las cosas no están saliendo bien en club blanco y se empieza a señalar a los futbolistas que no lo están dando todo, como es el caso del delantero.

De hecho, en los últimos días se le ha criticado mucho a Mbappé su pasividad defensiva. Tanto, que algunos compañeros suyos ya se han quejado a Florentino Pérez y a Carlo Ancelotti para que hablen con él y baje a defender. En los últimos partidos se ha visto como el francés perdía la pelota, se quejaba y no bajaba a defender para recuperarla. Esta pasividad defensiva no es la primera vez que la sufre el galo.

Luis Enrique ya lo tuvo que ver

Luis Enrique, el último entrenador que tuvo en el PSG antes de llegar al Madrid, también acabó muy mal con Mbappé por el mismo caso. Los problemas disciplinarios y su mala actitud a la hora de defender fueron las gotas que colmaron el vaso para el entrenador asturiano, que no soportaba que su máxima estrella no diera ejemplo en el terreno de juego y no se dedicara a defender.

Aunque Ancelotti dijo en rueda de prensa que no le pedía al francés que presionara, sino que marcara goles, para Luis Enrique esto es impensable en su estilo de juego y todos los jugadores se tienen que dejar la piel y bajar a defender para ayudar a su equipo. Mbappé se desentiende completamente de ayudar a sus compañeros y algunos de ellos ya están hartos de tener que defender por dos.

Criticado también por el madridismo

Además, no solo sus compañeros y los dirigentes blancos le están criticando, sino también el propio madridismo. Los aficionados del Madrid se han quejado en las redes sociales de la pasividad defensiva de Mbappé y creen que deberá dar mucho más para representar con orgullo la camiseta del conjunto madrileño. Si el francés quiere convertirse en una leyenda del Real Madrid, también tendrá que defender y dejárselo todo en el campo.