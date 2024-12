Bombazo Musiala, rompe el acuerdo que tenía apalabrado y su fichaje por el Barça se calienta

Jamal Musiala ha dado sorpresa en las últimas horas, tras conocerse que ha roto las negociaciones con el Bayern de Múnich de manera prácticamente definitiva. Aunque todo hacía indicar que tenía un acuerdo casi sellado para renovar su contrato, que expira en 2026, a razón de más de 20 millones de euros netos por temporada, ha habido un giro drástico en los acontecimientos, que ha provocado que dé por finalizadas las conversaciones para su continuidad.

No se han revelado los motivos, pero al parecer no estaría satisfecho con el proyecto de Vincent Kompany, y estaría buscando un nuevo desafío en estos momentos de su carrera. Considera que su ciclo en el Allianz Arena ha finalizado, y está abierto a escuchar todas las ofertas que le lleguen en verano, momento en el que el cuadro teutón está obligado a traspasarlo si no quiere correr el riesgo de que acabe saliendo gratis al cabo de 12 meses.

Y poco han tardado en aparecer las primeras escuadras que estarían encantadas de poder contar en sus filas con un crack de su talento y de su nivel, que no cabe duda de que sería un refuerzo galáctico. Aunque lo que ha dejado a todos con la boca abierta es el deseo del canterano del Chelsea por unirse al Barça, que sería su destino soñado, pues es el equipo al que apoya desde que apenas era un niño, y donde le encantaría jugar algún día.

La presencia de Hans-Dieter Flick en el banquillo es sin ningún tipo de duda un aliciente importante para Musiala, que mantiene una relación excelente con su compatriota. Fue él quien le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del Bayern, estando todavía en edad juvenil, y quien le permitió afianzarse como titular indiscutible. Estaría muy ilusionado por la posibilidad de volver a trabajar juntos, tras coincidir también en la selección germana, y se ha ofrecido a Joan Laporta personalmente.

Una opción que no habrá que perder de vista, ya que puede ser uno de los bombazos del verano, y el fichaje galáctico que llegue al cuadro culé en 2025.