Estrella de Inglaterra, como Harry Kane, pero rechazado por Barça y Real Madrid, ahora negocia con el Atlético

Hubo un tiempo en el que Marcus Rashford era considerado como la gran estrella que había en Inglaterra, junto a Harry Kane, y mucha gente le veía convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de todo el planeta, y peleando por todas las distinciones individuales, como el Balón de Oro o del The Best. Algo que nunca ha sucedido, por culpa de las constantes lesiones que le han acompañado, y por su rendimiento tan irregular.

Sí que es cierto que ha firmado algunas campañas muy destacadas, llegando a convertirse en la referencia ofensiva de los ‘diablos rojos’. Sin ir más lejos, hace un par de años, cuando acabó el curso con unas estadísticas francamente impresionantes, logrando un total de 30 tantos y de nueve pases de gol entre todas las competiciones. Pero no ha sido capaz de mantener este rendimiento con el paso de las temporadas, y ahora mismo es muy criticado y cuestionado.

Rubén Amorim no parece tener intención de contar con él, y ya le ha recomendado que se busque acomodo para el mes de enero, ya que quiere que salga para traer a otro crack para el ataque. En Old Trafford le han colocado el cartel de transferible al futbolista de 27 años, que no ha tardado en ofrecerse a algunas de las escuadras más importantes del continente, si bien ha sido rechazado al momento por varias de ellas, como ha sido el caso del Barça y del Real Madrid.

Ni Joan Laporta ni Florentino Pérez han mostrado interés en la compra de Rashford, independientemente de que en el pasado estuviera en la agenda de objetivos, y de que le hayan puesto un precio de salida realmente apetecible, de unos 50 millones de euros. En cambio, el otro gigante de La Liga EA Sports, el Atlético de Madrid, sí que puede decantarse por apostar por su llegada, al ser un jugador que resulta muy del agrado de Diego Pablo Simeone.

Ante la posible despedida de Antoine Griezmann en verano y viendo la discreta aportación de Alexander Sörloth, los rojiblancos han pensado en el británico como un buen socio para Julián Álvarez.