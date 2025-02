Deco encuentra al nuevo Koundé en Brasil y pide a Joan Laporta que pague lo que hace falta

Una de las obsesiones que el Barça tiene para el próximo mercado de traspasos es incorporar a un lateral derecho que pueda hacer competencia a Jules Koundé, y que sirva para dosificar al zaguero francés, quien se ha visto obligado a jugar prácticamente todos los minutos posibles. Atraviesa un momento de forma muy dulce, y esto le ha valido para acabar con las críticas y con las dudas que existían en torno a su figura, pero también ha ayudado el hecho de no tener rival en ese puesto.

Porque Hans-Dieter Flick no le ha dado oportunidades a Héctor Fort, al que ya dejó claro que no entraba en sus planes durante el pasado verano, cuando estuvo a punto de irse cedido. Una cosa que no se acabó de concretar, ni el año anterior ni en el recién finalizado mercado invernal. Pero es inevitable que en verano acabe marchándose a préstamo a una escuadra donde pueda tener más regularidad, y así seguir con su progresión, que ha quedado estancada por ahora.

Aunque para permitir la fuga del canterano de La Masía, en el Spotify Camp Nou primero tendrán que encontrar a alguien que pueda ocupar su lugar, y que se desenvuelva en el lateral derecho. Y Deco cree haber encontrado a un crack que tiene unas condiciones y un potencial espectaculares, y que se puede convertir en una pieza importante de cara al futuro. Y es que hay informes de una perla brasileña que son altamente recomendables.

Se trata de Wesley França, al que han estado siguiendo con atención desde hace un tiempo, y que ha logrado superar el exigente test al que estaba siendo sometido por parte de los observadores. Han concluido que tiene el nivel suficiente para dar el salto a Europa, y cambiar el Flamengo por el Barça, que está dispuesto a abonar los cerca de nueve millones de euros que solicitarán para abrir las puertas a este defensor nacido hace 21 años.

No sería especialmente costoso, y aceptaría sin rechistar un papel secundario, a la sombra de Koundé, por lo que el director deportivo presiona a Joan Laporta para que cierre el acuerdo con la mayor brevedad posible.