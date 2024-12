Deco tiene un fichaje caliente en el Bayern, gusta a Flick y es el tapado para el ataque

El Barça ha incluido un nuevo nombre a la lista de futuribles para reforzar el ataque, y se trata de un viejo deseo al que trataron de reclutar hace apenas un año, pero en ese entonces se escapó, y Joan Laporta no pudo hacer nada para impedir que se comprometiera con el Bayern de Múnich, que le presentaba una propuesta económica mucho más atractiva. Sin embargo, el periplo de Bryan Zaragoza por el fútbol alemán se convirtió en una auténtica pesadilla.

Tuvo un serio problema de adaptación, al no hablar el idioma, y tampoco el inglés, lo que hizo que Thomas Tuchel no lo tuviera en cuenta en ningún momento, y llegara a criticarlo en público. Tampoco ayudó la enorme competencia que existía en su demarcación, y que hizo que en los seis meses que estuvo en el Allianz Arena prácticamente no tuviera minutos, y se viera relegado al ostracismo, lo que le empujó a irse en verano.

Vincent Kompany, el nuevo entrenador de los bávaros, le dejó claro que tampoco tenía la intención de darle un papel protagonista, y menos tras la llegada de Michael Olise, así que le permitieron salir a préstamo. Y regresó a La Liga EA Sports, esta vez, de la mano de Club Atlético Osasuna, donde ha recuperado la confianza en sí mismo, y exhibió las virtudes que le llevaron a brillar en las filas del Granada, y a debutar con la selección española absoluta.

Bryan nuevamente es uno de los mejores extremos del campeonato español, y ha vuelto a entrar en los planes Luis de la Fuente para ‘La Roja’. Antes de la lesión que sufrió hace poco, y que le obligará a pasar por el quirófano, ya registraba un total de seis goles generados, con un tanto y cinco asistencias, pero que no le han servido para que el Bayern se plantee darle una reválida. Tendrá que volver a irse, y en el Spotify Camp Nou le valoran como un refuerzo interesante.

Ha sido Deco quien ha planteado esta incorporación a Laporta, que tendría un coste cercano a los 15 millones de euros, aunque incluso podría llegar a préstamo.

Zaragoza también parece gustar a Hans-Dieter Flick, y es un tapado para el ataque del Barça.