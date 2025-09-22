Dejaría el Real Madrid para irse con Pep Guardiola después de dejar a Vinicius en el banquillo

El Manchester City no quita los ojos de Rodrygo Goes. A pesar de que el brasileño ha ganado peso en el Real Madrid y que Xabi Alonso le está dando cada vez más protagonismo, en el conjunto inglés lo consideran la pieza ideal para revitalizar su delantera. La dirección deportiva ‘citizen’ ya tiene decidido que volverá a la carga este invierno para intentar su fichaje, una operación que se mueve entre los 80 y los 100 millones de euros.

Guardiola necesita desequilibrio en ataque

La realidad es que Pep Guardiola no termina de estar satisfecho con sus extremos actuales. Jérémy Doku no ha logrado convencer del todo y Savinho, aunque prometedor, todavía no alcanza el nivel exigido para un aspirante a todos los títulos. Falta desequilibrio, regate y un atacante de primer nivel mundial que pueda marcar diferencias en los momentos clave, y ahí entra Rodrygo, un futbolista con desborde, velocidad y gol.

Y es que el técnico catalán ya había pedido al internacional brasileño meses atrás, aunque en el Madrid no se plantearon su salida. Ahora, con Rodrygo sintiéndose importante en los planes de Xabi Alonso, parece más complicado que acepte un traspaso en enero. No obstante, el City no descarta presentar una propuesta formal para medir la postura de la directiva blanca.

El papel de Vinicius y el próximo verano

De este modo, el futuro de Rodrygo también dependerá de la situación de Vinicius Junior. Si el Real Madrid concreta la renovación de su gran estrella y mantiene la confianza en él como titular indiscutible, la competencia en el ataque podría abrir la puerta de salida a su compatriota. En especial si tenemos en cuenta qeu parece que a Xabi Alonso le está gustando más lo que le da Rodrygo que el desborde, por ahora, nulo, de un Vinicius que está en la cuerda floja.

Así pues, el City seguirá muy pendiente de los movimientos en el Santiago Bernabéu. Guardiola quiere sumar talento y chispa en los metros finales, y Rodrygo aparece como el candidato perfecto para llenar ese vacío. El mercado invernal marcará el primer pulso, pero todo apunta a que la gran batalla por el brasileño podría librarse en junio.