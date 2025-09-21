Vinícius ha rechazado dos ofertas para salir del Real Madrid

Vinícius Júnior atraviesa un momento complejo en el Real Madrid. La llegada de Kylian Mbappé y la pérdida de protagonismo han abierto debates sobre su futuro, pero el brasileño ha dejado claro con sus decisiones que su prioridad es continuar en el Santiago Bernabéu. En las últimas semanas, ha recibido dos ofertas muy potentes para abandonar el club, una procedente del París Saint-Germain y otra de la liga saudí, pero en ambos casos su respuesta fue negativa.

El PSG, aún dolido por la salida de Mbappé rumbo a Madrid, intentó convencer a Vinícius con un contrato de estrella absoluta. La propuesta incluía un salario superior al que percibe en el Real Madrid y la promesa de ser el eje del nuevo proyecto parisino. Sin embargo, el brasileño no se dejó seducir: no quiere cambiar la camiseta blanca por la del conjunto francés y menos en un contexto en el que su intención sigue siendo triunfar en la capital española.

La tentación de Arabia Saudí

La segunda oferta que llegó a Vinícius procedía de Arabia Saudí. El país sigue en su empeño de fichar a jugadores de primer nivel y puso sobre la mesa una cifra mareante, con un sueldo prácticamente inalcanzable para cualquier club europeo. Se trataba de un contrato a largo plazo que aseguraba estabilidad económica para el brasileño y su entorno.

A pesar de lo tentador de la propuesta, Vinícius volvió a rechazarla. A sus 25 años considera que todavía está en el mejor momento de su carrera deportiva y no quiere dar un paso atrás en la élite. La Champions League y la lucha por los grandes títulos con el Real Madrid pesan más que cualquier cantidad de dinero que pueda recibir.

Compromiso con el Real Madrid

Este doble “no” envía un mensaje contundente: Vinícius quiere seguir vistiendo de blanco. Pese a los rumores, pese a las suplencias recientes y pese a las tensiones internas, su apuesta personal es clara. El brasileño confía en recuperar la mejor versión bajo las órdenes de Xabi Alonso y demostrar que sigue siendo uno de los jugadores más decisivos del planeta.

En un vestuario lleno de estrellas, la lealtad de Vinícius es un alivio para Florentino Pérez, que ve cómo, al menos de momento, su futbolista se mantiene firme en su deseo de seguir ligado al proyecto madridista.