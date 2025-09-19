Vinicius tiene un entorno conflictivo que le está animando a dejar el Real Madrid

Vinicius no está viviendo una situación nada fácil en el Real Madrid. Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo, el brasileño ha perdido esa condición de primera espada e incluso la titularidad absoluta, ya que ha sido suplente en dos de los cinco partidos que ha disputado el conjunto blanco. Por eso, los rumores sobre su futuro han vuelto a sobrevolar el Santiago Bernabéu.

De hecho, las negociaciones para la renovación de su contrato siguen estancadas tras las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa para ampliar su vínculo con el Madrid, unas condiciones que Florentino Pérez no está dispuesto a llegar de ninguna de las maneras, a pesar de que prefiere que el extremo continúe muchos años más en la entidad madrileña.

El entorno de Vinicius le está animando a que deje el Madrid dentro de poco

Sin embargo, uno de los aspectos que estaría evitando esta renovación y que se cuestione su continuidad en el Madrid podría llegar por parte de su entorno conflictivo, que le estaría animando a que dejara el conjunto blanco al ver que ha perdido esa condición de indispensable. Esta influencia negativa estaría llevando a Vinicius a cometer decisiones erróneas acerca de su futuro en el club.

Además, el rendimiento que está teniendo el brasileño también está muy lejos de su mejor versión, cuando estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, algo que tampoco le favorece a la hora de negociar su renovación, teniendo en cuenta que está pidiendo ser el mejor pagado de la plantilla por delante de Kylian Mbappé. Aun así, a día de hoy, la diferencia de nivel entre ambos es abismal.

El brasileño no está viviendo una buena situación en el conjunto blanco

Vinicius finaliza su contrato con el Madrid el 30 de junio de 2027, por lo que aún hay tiempo para acabar de tomar una decisión definitiva. Eso sí, el conjunto blanco no dejará que el brasileño entre en su último año de vínculo con la entidad madrileña sin haber renovado, por lo que si el verano que viene no hay novedades, es bastante probable que el jugador acabe en el mercado.