Descartado en el Barça y ya ha dado el sí al Manchester United, el anuncio puede ser inminente

El futuro de Xavi Hernández podría resolverse mucho antes de lo esperado. El técnico catalán, que hace apenas unos meses fue descartado por la directiva del FC Barcelona para volver al banquillo culé, ya tiene sobre la mesa una oportunidad de oro para regresar al fútbol de máximo nivel. Según medios de Manchester, el exentrenador azulgrana habría dado el "sí quiero" al Manchester United y solo falta que el club inglés cierre la salida de Rúben Amorim para anunciarlo oficialmente.

Xavi prefiere competir en Europa antes que marcharse a Arabia

Durante las últimas semanas, el nombre de Xavi Hernández también había sonado con fuerza en Arabia Saudí. Allí lo veían como el candidato ideal para sustituir a Laurent Blanc, pero el exjugador del Barça no quiere un retiro dorado en este momento de su carrera. A sus 44 años, considera que todavía tiene mucho que demostrar en los banquillos europeos y su gran objetivo es dirigir a un club de primer nivel.

El Manchester United le ofrece precisamente esa oportunidad: reconstruir a un gigante venido a menos que busca volver a pelear por títulos en la Premier y en Europa. Para Xavi, este reto es mucho más atractivo que cualquier propuesta económica de Oriente Medio.

El United ya lo ha elegido como relevo de Amorim

En Old Trafford están convencidos de que Xavi Hernández es la figura ideal para liderar su nuevo proyecto deportivo. Tras varios intentos fallidos con entrenadores como Ten Hag o el propio Amorim, la directiva inglesa considera que la llegada de una leyenda del fútbol como Xavi podría ser el golpe de efecto que necesita el club.

Además, el catalán se siente especialmente motivado con la idea de medirse semana tras semana en la Premier League y competir contra técnicos de la talla de Pep Guardiola, con quien sueña protagonizar un nuevo capítulo del clásico duelo Barça–Madrid, pero esta vez desde los banquillos de Mánchester.

Así pues la ilusión de Xavi es clara: ser en el Manchester United lo que Guardiola ha sido en el Manchester City. Su compromiso es total, y ya le ha hecho saber a su entorno que está dispuesto a quedarse muchos años en Old Trafford si el proyecto funciona. El anuncio puede ser inminente.