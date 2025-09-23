El Bayern de Múnich asume que el Barça abonará los 65 millones de cláusula en junio

El Bayern de Múnich siente que está reviviendo una pesadilla. Ahora hará cuatro años que el Barça se llevó a uno de los mejores jugadores de su historia, con el fichaje de Robert Lewandowski, que a cambio de 45 millones de euros abandonó el Bayern para emprender una última gran aventura profesional de la mano del Barça, donde ha mostrado un rendimiento más que bueno a lo largo de estos casi cuatro años. De hecho, ha sido tan buena la experiencia de los culés con el ex del Bayern, que están dispuestos a repetir la operación, pero esta vez con Harry Kane, al que quieren fichar por un precio algo similar.

En este sentido, según informan desde Alemania, en Bild, en el Bayern de Múnich ya han comenzado a asumir que va a ser el último año en el que disfruten de Harry Kane. El inglés de 32 años está marcando goles a montones en el Allianz Arena y se ha convertido en un ídolo de la afición. Sin embargo, este idilio con el inglés podría acabarse antes de lo esperado, ya que, según cuenta Bild, hay una cláusula de unos 65 millones de euros que el Barcelona podría activar con el visto bueno de Harry Kane.

Solo una condición para hacer válida la cláusula

Para que Kane y el Barça puedan tener vía libre para el fichaje, el jugador debe cumplir con una condición más simple de lo que uno se podría llegar a imaginar. Y es que, según cuentan desde Bild, con el simple hecho de informar al Bayern de que va a salir antes del mes de enero, esa cláusula de 65 millones de euros va a pasar a ser válida, dando vía libre a que el Barcelona se lleve a Kane sin problema alguno.

De este modo, cuatro años después del adiós de Robert Lewandowski, en el Bayern de Múnich podrían tener que despedirse del sucesor del polaco. Un Harry Kane que llegaría al Barcelona con la misión de igualar o mejorar el excelso rendimiento de Lewy en el conjunto catalán, donde dejará un gran recuerdo.

Así pues, si nada cambia y Kane acaba convencido de cambiar Múnich por Barcelona, solamente deberá informar a los bávaros de su intención antes de que acabe el mes de enero y se hará efectiva la cláusula de los 65 millones de euros.