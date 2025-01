El Everton le hace el favor del siglo al Barça y se lleva al gran error de Deco

Vitor Roque tampoco acaba de encontrar su lugar en las filas del Real Betis Balompié. Aunque ha tenido minutos con Manuel Pellegrini y ha sido titular con asiduidad, no ha acabado de convencer, y por este motivo el preparador chileno ha solicitado a la directiva la llegada de un nuevo delantero centro en este mercado invernal, para poder sentar al jugador de 19 años en el banquillo. Y su futuro en la entidad hispalense corre serio peligro.

Porque en el Barça quieren que sea importante, y para que esté en el banquillo del Benito Villamarín, prefieren enviarlo a otro lugar. De lo que no hay dudas es que los sevillanos no ejercerán la opción de compra que acordaron con Joan Laporta, valorada en unos 25 millones de euros, por lo que en verano estaría obligado a regresar a la ciudad condal, donde Hans-Dieter Flick le ha dejado muy claro que no tiene hueco en sus planes.

Ni siquiera la avanzada edad de Robert Lewandowski o la poca confianza que ‘Hansi’ ha demostrado en piezas como Ferran Torres, Ansu Fati o Pau Víctor hará que ‘El Tigrinho’ tenga una nueva oportunidad en el Spotify Camp Nou, y ya se está especulando con la posibilidad de que decidan traspasarlo definitivamente. De este modo, confían en poder recuperar una parte importante de la inversión que Deco realizó hace justo un año, de 60 ‘kilos’, entre fijos y variables.

Ya se puede catalogar como una de las peores operaciones que el director deportivo ha hecho, y Vitor Roque es un problema de dimensiones mayúsculas. Se ha estado hablando de su regreso a Brasil, después de que el Palmeiras se haya interesado en acogerlo, aunque ahora ha aparecido una nueva vía de escape que dejaría a todas las partes implicadas satisfechas. Porque el Everton se ha interesado muy seriamente en su contratación.

Buscan a un delantero centro con urgencia para este mes de enero, y consideran que el canterano del Atlético Paranaense podría ser una solución de garantías, por lo que pueden llegar a poner una cifra importante encima de la mesa.

Sin duda, sería un gran favor para el Barça, que podría subsanar el error de Deco.