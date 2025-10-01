El PSG sabe que Mbappé está presionando para que fiche por el Real Madrid

El Paris Saint-Germain sabe que los próximos meses pueden ser determinantes para el futuro de una de sus estrellas. El protagonista en cuestión es Vitinha, un centrocampista que ha explotado en París y que, tras su brillante rendimiento en la pasada Champions League, se ha convertido en objetivo prioritario del Real Madrid. La situación se complica todavía más porque, según apuntan medios franceses, es el propio Kylian Mbappé quien está presionando de forma directa para que su excompañero dé el salto al Santiago Bernabéu.

El perfil de Vitinha encaja a la perfección en lo que busca Xabi Alonso para su nuevo proyecto. El entrenador necesita un mediocentro capaz de manejar los partidos en estático y distribuir con la inteligencia y calma que durante tantos años ofreció Toni Kroos. El luso, además, acaba de ser reconocido con el tercer puesto en el Balón de Oro, un premio que refleja la magnitud de su temporada y que lo ha colocado en la élite del fútbol mundial.

Un fichaje que cambiaría al Real Madrid

En el Real Madrid entienden que la llegada de Vitinha podría cambiarlo todo. Sería el encargado de construir los ataques, jugaría al lado de Aurélien Tchouaméni y, de hecho, incluso podría provocar que Fede Valverde perdiera protagonismo en el once titular. Florentino Pérez lleva tiempo siguiendo de cerca al portugués, pero ahora es la insistencia de Mbappé lo que está acelerando la operación. El delantero ha estado en contacto con él en las últimas semanas, convenciéndolo de que el futuro pasa por vestir de blanco y ser pieza clave en la próxima década.

En el PSG, mientras tanto, la preocupación es evidente. Consideran a Vitinha como un jugador intocable, pero son conscientes de que el Real Madrid tiene argumentos muy sólidos: historia, estabilidad y un proyecto ganador con el que cualquier futbolista sueña. Y lo más delicado es que incluso dentro del vestuario parisino ya asumen que el centrocampista podría terminar escuchando los cantos de sirena de Chamartín.

Así pues, la presión de Mbappé y el interés del Real Madrid han colocado a Vitinha en el centro de todas las miradas, en una operación que amenaza con ser uno de los grandes bombazos del próximo mercado de fichajes.