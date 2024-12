El Real Madrid también rechaza a Salah, pero Florentino Pérez sí apuesta por otra estrella del Liverpool

Mohamed Salah parece haber quedado totalmente descartado por el Barça, que ha optado por rechazar esta operación, después de que haya sido ofrecida por sus agentes, al considerar que no es un jugador que necesiten en la plantilla. Aunque no discuten el talento y el nivel del astro egipcio, que sigue rindiendo de forma increíble en las filas del Liverpool, tiene un perfil demasiado parecido a Lamine Yamal, y no quieren taponar la progresión de la gran perla de La Masía.

Hans-Dieter Flick es quien ha decidido paralizar la llegada del africano, que a pesar de que pueda aterrizar de forma completamente gratuita, al finalizar contrato el 30 de junio, pediría unas comisiones y un sueldo que Joan Laporta y Deco no le pueden pagar. Y el Real Madrid ha adoptado exactamente la misma postura, ya que tampoco encuentran hueco en el vestuario para el extremo de 32 años, al contar con efectivos más que de sobra.

Carlo Ancelotti ya tiene a su disposición a Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Endrick, Arda Güler, Rodrygo Goes y Vinicius Junior, y por lo tanto han optado por olvidarse del ex del Chelsea, del Basilea o de la Roma, que tendrá que seguir probando suerte y buscar otro acomodo en caso de acabar dejando Anfield, como todo hace indicar que sucederá. En cambio, en el Santiago Bernabéu sí que han mostrado mucho interés por un compañero suyo.

Y no hablamos de Trent Alexander-Arnold, que también ocupa un sitio privilegiado en la agenda de objetivos de Florentino Pérez, sino de Virgil Van Dijk, que está en una situación idéntica. Queda libre al acabar el curso, y no hay noticias de una posible renovación con los ‘reds’, lo que le convierte en una de las oportunidades más interesantes que se pueden encontrar en el mercado. Y el cuadro blanco puede aprovechar esta ganga.

Necesitan desesperadamente refuerzos para el eje de la zaga, y el holandés sería sin duda una gran solución, y a coste cero. Es uno de los mejores del planeta, y sería una operación muy similar a la de David Alaba y Antonio Rüdiger, que funcionaron a las mil maravillas.