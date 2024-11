Emery pasa a la acción y contacta con el crack del Real Madrid que está harto de Ancelotti

Unai Emery desea volver a reforzar al Aston Villa firmando a una estrella de La Liga EA Sports, y en esta ocasión, el objetivo que se ha marcado es un jugador del Real Madrid. Porque Brahim Díaz no está satisfecho en absoluto con los minutos que tiene a las órdenes de Carlo Ancelotti, algo que resulta completamente comprensible. No tiene el protagonismo que pide, y ya se ha comenzado a plantear un cambio de aires si las cosas siguen como hasta ahora.

Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé son completamente inamovibles del once inicial, y el ex del Milan y del Manchester City se ha tenido que conformar con un papel de revulsivo, jugando apenas los minutos de la basura. Aunque ha estado lesionado durante algunas semanas, ahora que vuelve a estar disponible sigue sin salir del banquillo, y es algo que no logra entender, pues el año pasado mostró un muy buen nivel siempre que jugó.

Durante un tramo de la anterior campaña fue uno de los futbolistas más en forma de la plantilla, pero parece que con eso no es suficiente para que ‘Carletto’ le dé más oportunidades. Y viendo que en caso de continuar en el Santiago Bernabéu tiene casi imposible salir de la suplencia, ya está estudiando la idea de marcharse a un equipo donde sí pueda ser importante en las alineaciones. Y los ‘villanos’ se han mostrado interesados en su firma.

Emery considera que puede ser un refuerzo muy útil para la parcela ofensiva, y Florentino Pérez está dispuesto a sentarse a negociar. Brahim no es imprescindible para el Madrid, que le abriría las puertas en caso de percibir una compensación económica superior a los 35 millones de euros, una cantidad que el Aston Villa puede pagar sin demasiados apuros. De forma que el marroquí puede regresar a las islas después de un lustro.

En Villa Park tendría muchas más facilidades para ser titular, y además podría seguir disputando la Champions League. En el mes de enero se puede acabar de certificar el acuerdo, que llevaría a Díaz a mudarse a la ciudad de Birmingham.