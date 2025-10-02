En el PSG lo comparaban con Pedri, pero para Luis Enrique ya no cuenta

El PSG siempre ha presumido de tener una de las canteras más prometedoras de Europa, y en su día todo apuntaba a que Zaire-Emery iba a ser el gran estandarte de ese proyecto. Con apenas 17 años, muchos lo comparaban con Pedri por su inteligencia en el campo, su capacidad para romper líneas y la madurez con la que afrontaba los partidos. Sin embargo, el tiempo no ha jugado a su favor y, a día de hoy, su situación en el equipo parisino dista mucho de lo que se esperaba.

El joven francés no ha evolucionado como estaba previsto y, aunque mantiene unas condiciones físicas impresionantes, con el balón en los pies está muy lejos de lo que se necesita en un club como el Paris Saint-Germain. Su falta de recursos técnicos cuando no hay espacios para correr le convierte en un jugador previsible y, en muchos partidos, intrascendente.

Luis Enrique ya no lo ve como titular en el PSG

El gran golpe para Zaire-Emery llegó tras el partido disputado en Montjuïc, donde firmó una de sus peores actuaciones desde que subió al primer equipo. Pérdidas constantes, poca capacidad de asociación y un rendimiento que dejó en evidencia unas carencias técnicas que, por ahora, parecen difíciles de corregir.

Después de ese encuentro, Luis Enrique habría tomado la decisión de no contar con él como titular en los partidos importantes. El asturiano quiere un centro del campo capaz de controlar los tiempos y no solo de correr hacia adelante, algo en lo que el joven francés todavía muestra muchas limitaciones.

De promesa de crack mundial a jugador de rotación

Lo que parecía ser el inicio de una carrera destinada a la élite mundial se ha quedado en una trayectoria que, de momento, apunta más hacia ser un jugador de rotación que una auténtica estrella. En el PSG son conscientes de que Zaire-Emery sigue teniendo mercado, pero ya no lo ven como un talento diferencial al estilo de Pedri en el Barça.

Así pues, Zaire-Emery ha pasado de ser comparado con Pedri a luchar simplemente por tener minutos en un PSG donde Luis Enrique no lo ve como pieza clave para el futuro inmediato del club.