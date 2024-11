Era una obsesión para Xavi Hernández, Flick lo rechazó y ahora es una decepción en la Bundesliga

Una de las últimas peticiones de Xavi Hernández al Barça antes de conocerse su destitución era el fichaje de Aleix García, que se había convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada en La Liga EA Sports y en todo el panorama europeo. Era el líder y el capitán del sorprendente Girona, y el jugador más importante en los planteamientos de Michel Sánchez, algo que también le valió para ser convocado varias veces por Luis de la Fuente.

Tenía una cláusula de rescisión de apenas 20 millones de euros, y Joan Laporta y Deco mantuvieron conversaciones para dejar cerrado su desembarco en el Spotify Camp Nou en verano. Pero todo sufrió un frenazo de última hora tras conocerse la contratación de Hans-Dieter Flick como nuevo entrenador, algo que hizo que esta operación se fuera al traste. Porque el técnico alemán apenas necesitó de unos instantes para dejar bien claro que no le interesaba.

No consideraba que fuera necesario ni que mejorara el nivel de las piezas que ya tenía a su disposición para ocupar el centro del campo, y por lo tanto el canterano del Villarreal y del Manchester City no pudo cumplir su sueño de vestir la elástica azulgrana. Por suerte, no le faltaban ofertas para poder salir de Montilivi, y su destino final se acabó encontrando en el Bayer Leverkusen, flamante campeón de la Bundesliga, que sí apostó por su firma.

Xabi Alonso solicitó este fichaje que creía que podía ser muy útil, y que tenía un coste irrisorio, aunque por el momento el resultado no podría haber sido más decepcionante. Ha tenido un papel completamente secundario, y su aportación ha sido más bien discreta, en comparación con el nivel que exhibió en su último año en el Girona. Aleix está siendo muy cuestionado y su adaptación al cuadro ‘aspirinero’ está siendo mucho más lenta y compleja de lo que se esperaba.

Ya es considerado como uno de los peores fichajes del verano en Alemania, y se puede decir que Flick tuvo buen ojo y que acertó a la hora de paralizar la llegada de García al Barça.