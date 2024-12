Es el Lamine Yamal africano y el Barça ya está negociando para firmarlo este enero

Lamine Yamal es el jugador de moda ahora mismo en todo el planeta, y no es para menos, pues ha vuelto a quedar demostrado que es la pieza más indispensable del Barça en estos momentos. No es una simple casualidad que en las únicas cuatro jornadas de La Liga EA Sports en las que no ha sido titular, su equipo no haya sido capaz de ganar ninguna, con un bagaje de tres derrotas y de un empate. Y cuando volvió a aparecer en el once inicial, los de Hans-Dieter Flick se reencontraron con la victoria.

Ante el Real Club Deportivo Mallorca volvió a dar un nuevo recital y fue clave para conseguir los tres puntos, con asistencias imposibles y jugadas de fantasía, recordando por qué ha sido el elegido para el Golden Boy y el Trofeo Kopa de este 2024. En el Spotify Camp Nou están encantados con su perla, y son conscientes de que tienen un diamante entre manos, que si consiguen pulir, se puede acabar convirtiendo en una leyenda a la altura de Leo Messi.

Las grandes escuadras del continente también han intentado reclutar al extremo de 17 años y convencerlo para que salga de España, pero por ahora su prioridad es llegar a un acuerdo con Joan Laporta y con Deco para renovar. Y en África, ha aparecido otro joven talento al que ya se atreven a comparar con el ‘19’, y que afirman que tiene un potencial similar, y que también puede ser un candidato a conquistar el Balón de Oro en un futuro no muy lejano.

Se llama Relebohile Mofokeng, y actualmente juega en el Orlando Pirates, el conjunto más importante y laureado de su país, Sudáfrica. Tiene 20 años, y juega en la misma posición que Lamine, en la banda, y también destaca por la agilidad, la habilidad y la velocidad que tiene. Ya es internacional absoluto con su selección, y se ha colado en la agenda de clubes muy importantes, como el Benfica, el Ajax, el PSV, el Mónaco o el Standard de Lieja.

Y el Barça, que en los últimos años ha traído a varias perlas africanas, siendo Ibrahim Diarra o David Oduro dos ejemplos recientes de ellos, también está trabajando en la firma de este futbolista, para que aterrice en el mes de enero, y refuerce al filial.