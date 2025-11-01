Fede Valverde ya ni le habla, Courtois deja de reírle las gracias y cada vez está más solo en el Real Madrid

El ambiente en el Real Madrid ha cambiado. Lo que antes era camaradería, ahora es frialdad. Una de las estrellas del equipo empieza a sentirse aislada. Jugadores como Fede Valverde y Thibaut Courtois ya ni le hablan. Se nota la distancia en cada entrenamiento y cada partido.

Se trata de Vinicius Junior, cuyo futuro en el club sigue en el aire. Su renovación está completamente estancada. Las negociaciones se rompieron por las exigencias económicas del brasileño. Quiere ser el jugador mejor pagado de la plantilla, incluso por delante de Kylian Mbappé. También busca recuperar su rol de primera espada en el campo, que ha perdido con la llegada del francés. Sin embargo, el Real Madrid no está dispuesto a ceder. La combinación de estas tensiones ha enfriado su relación con el vestuario.

El malestar se refleja en su comportamiento dentro del campo. Tras ser sustituido en el clásico contra el Barcelona, mostró gestos de enfado que no pasaron desapercibidos. Además, la relación con Xabi Alonso tampoco atraviesa su mejor momento. La comunicación con el técnico sigue siendo tensa y se percibe que ambos tienen dificultades para entenderse completamente.

Un futuro incierto y la soledad en el vestuario

El brasileño se siente cada vez más solo. Su protagonismo deportivo ha disminuido, y eso se nota en la dinámica del equipo. Las bromas y la complicidad con sus compañeros han dado paso a la distancia y a la frialdad.

El Real Madrid se enfrenta a un dilema complicado: cómo manejar a un talento indiscutible que empieza a afectar la armonía del grupo. La paciencia del club tiene límites, pero también la del propio Vinicius. Quiere garantías económicas y deportivas que por ahora no tiene aseguradas.

Por el momento, el jugador estrella parece más apartado que nunca. El silencio de Valverde y la falta de complicidad de Courtois son solo síntomas de un problema más grande: alguien atrapado entre sus ambiciones personales y la realidad del club. La manera en que se resuelva esta situación marcará sin duda la temporada del Real Madrid.