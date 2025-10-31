Xabi Alonso ha pedido a Florentino Pérez que lo eche, pero el presidente se niega a sacarlo del Real Madrid

La situación que se está viviendo en el vestuario del Real Madrid es muy tensa. A pesar de que se consiguió la victoria en el Clásico ante el FC Barcelona del pasado domingo en el Santiago Bernabéu, que era el objetivo, Xabi Alonso ha reaccionado con contundencia y le ha pedido a Florentino Pérez la salida inmediata de una estrella del conjunto blanco, pero el presidente se ha negado.

El tolosarra habría exigido la marcha de Vinicius, teniendo en cuenta toda la polémica que se ha vivido con el jugador después de su enfado y sus gestos despectivos hacia el entrenador. El vasco no lo aguanta más y quiere que el máximo mandatario blanco lo eche a partir del próximo verano, pero Florentino no le ha abierto la puerta de salida, al menos de momento, ya que no quiere que se vaya.

Xabi Alonso habría pedido a Florentino Pérez la salida de Vinicius

A pesar de que el presidente también está un poco harto de todas las polémicas de Vinicius y, especialmente, los problemas que se ha encontrado el club con su renovación, ya que los representantes del futbolista han puesto encima de la mesa unas exigencias muy altas para renovar, como una prima para hacerlo, la realidad es que se prefiere que se acabe quedando antes que su marcha.

De hecho, dentro del club se habla de que Florentino incluso preferiría antes a Vinicius que Alonso, lo que serían muy malas noticias para el entrenador, por la guerra interna que hay entre ambos. El máximo mandatario blanco lo ha intentado solucionar con una reunión entre jugador y técnico, pero a día de hoy, la relación entre los dos es completamente inexistente y no parece que se vaya a solucionar.

El presidente se niega a sacar al brasileño del Madrid

El tolosarra ha exigido su deseo de que el extremo se marche, ya que con él en la plantilla, cree que no puede explotar al máximo todo el potencial del equipo y, además, haciendo referencia a Kylian Mbappé, ya que el francés está teniendo que jugar en el centro, lejos de su posición natural, que es la que ocupa Vinicius en el terreno de juego.