Flick descarta su incorporación, no tiene nivel Barça y se marcha con Benzema a Arabia Saudí

Darwin Núñez busca una salida del Liverpool, donde no tiene un rol importante para Arne Slot, y es una de las últimas alternativas para el ataque, por detrás de compañeros como Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota o Luis Díaz. Esto ha hecho que no se sienta lo suficientemente valorado, y que ya tenga prácticamente decidido que hará las maletas, para recalar en otra escuadra. Y ha pedido a su agente que comience a ofrecerlo por varios clubes.

Uno de los conjuntos que ha recibido la llamada de su representante, Chino Lasalvia, ha sido el Barça, que busca a un nuevo complemento para la parcela ofensiva, y a alguien que pueda convertirse en el recambio de Robert Lewandowski, recientemente renovado. Pero en ningún momento se han planteado la posibilidad de apostar por el delantero uruguayo, que ha sido descartado de manera casi instantánea por Hans-Dieter Flick, al considerar que no tiene el nivel necesario.

Está convencido de que hay opciones que resultan mucho más interesantes y llamativas, y ha desaconsejado totalmente la llegada del canterano de Peñarol de Montevideo, quien tampoco sería precisamente barato. Porque es el fichaje más caro de la historia de los ‘reds’, que pagaron 85 millones de euros en su momento, y aunque estén dispuestos a negociar por una cifra más reducida, tampoco lo regalarán ni se conformarán con poco dinero.

Y el destino de Darwin se puede encontrar en Arabia Saudí, para ser más exactos, en las filas del Al-Ittihad, que tiene previsto volver a realizar una inversión estratosférica en verano para poder competir con el Al-Hilal y con el Al-Nassr. Tras firmar a estrellas como N’Golo Kante, Moussa Diaby, Karim Benzema, Fabinho o Steven Bergwijn en el pasado, ahora el siguiente golpe que pueden realizar en el mercado es el de Núñez, al que le ofrecerían un gran salario.

El Liverpool está dispuesto a negociar, y el atacante de 25 años podría optar por abandonar Europa para iniciar un nuevo desafío en el continente asiático, firmando un contrato muy lucrativo y suculento.

El Barça no realizará ningún intento para impedir que acabe allí, y para Slot no sería una baja especialmente sensible.