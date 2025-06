Flick paraliza la llegada de Rashford y encuentra una alternativa a coste cero para el Barça

Hans-Dieter Flick no acaba de estar del todo convencido con la posible llegada de Marcus Rashford al Barça, y ya ha trasladado sus dudas a Joan Laporta y a Deco. Aunque resultaría un refuerzo interesante por la polivalencia que tiene, que le permite actuar como delantero centro y como extremo sin ningún tipo de problema, aparte de la experiencia que acumula en la élite, no tiene claro que pueda adaptarse al estilo de juego que ha implantado desde su llegada.

Porque es consciente de que el goleador inglés está en uno de los puntos más bajos de su carrera, y ya hace varios años que no rinde a un nivel estelar. También ha tenido algunos escándalos fuera de los terrenos de juego durante este periodo, siendo acusado de no cuidar su cuerpo y no ser un buen profesional, lo que ha provocado que en el Manchester United tenga las puertas cerradas, y sin opciones de regresar mientras Rubén Amorim esté en el banquillo.

Todo esto ha provocado que el entrenador alemán considere que hay otras alternativas para mejorar la parcela ofensiva en el Spotify Camp Nou. Y entre los nombres que ha recomendado están los de Luis Díaz y Rafael Leao, que le gustan mucho más. Aparte, los ‘diablos rojos’ ya se han encargado de reiterar en varias ocasiones que no permitirán que vuelva a salir a préstamo, y la única forma que tiene de despedirse es a cambio de 40 millones de euros.

Unas exigencias que chocan con los planes de Laporta y de Deco, que pretendían traer a Rashford a préstamo, una posibilidad que ya barajaron en el mes de enero, cuando finalmente acabó en el Aston Villa. Y Flick ha acabado por pedir que paralicen cualquier negociación, pues cree que hay una perla de la cantera que puede asumir el rol de recambio para los titulares habituales, y cumplir de maravilla como revulsivo. Y ese es Dani Rodríguez.

Le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en un encuentro ante el Real Valladolid, y aunque tuvo la mala suerte de caer lesionado en el primer tiempo, dejó muy buenas sensaciones. Con el filial también ha brillado, y esto le puede valer para quedarse en el Barça, con ficha y dorsal profesional.