Flick pide a Joan Laporta que acelere las negociaciones por un crack del Benfica que le impresionó

Hans-Dieter Flick pudo sacar muchas conclusiones tras la agónica remontada frente al Benfica en la Champions League, en la que pudieron irse con los tres puntos, a pesar de tener el partido prácticamente perdido. El Barça demostró una capacidad increíble para resarcirse tras ir casi todo el partido por debajo en el marcador, y pudieron garantizarse la clasificación a los octavos de final, con mucho sufrimiento. Porque el conjunto portugués no lo puso nada sencillo.

Como ya se esperaba, apretaron al máximo y dieron una grata imagen, y hubo varios cracks que completaron una actuación soberbia, como fue el caso de Vangelis Pavlidis, que sin duda alguna se convirtió en el protagonista de la noche gracias a su ‘hat trick’. Pero también es necesario hacer mención a Álvaro Carreras, quien demostró por qué es considerado como uno de los laterales más en forma de Europa, y es comparado con Alejandro Grimaldo.

Fue una pesadilla para Jules Koundé cada vez que se incorporaba al ataque gracias a su velocidad y a su agilidad, y en labores defensivas cumplió con nota, logrando neutralizar a Lamine Yamal, quien pasó de incógnito por el Estadio da Luz, y no se le vio aparecer en ningún momento. El zaguero de 21 años aprobó el exigente test al que fue sometido, y esto no pasó desapercibido para ‘Hansi’, que no dudó en recomendar a Joan Laporta que no lo pierda de vista.

En el Spotify Camp Nou están obligados a firmar a un nuevo especialista para la banda izquierda, donde Gerard Martín no acaba de dar la talla y Alejandro Balde da una de cal y otra de arena, siendo excesivamente irregular y poco constante, y sufriendo muchos problemas físicos. Es una de las zonas que necesitan mejorar de cara a la próxima campaña, y ya han aparecido muchos nombres en el casting para ocupar esa demarcación, sin un claro favorito.

Pero Carrera ha ganado enteros en la agenda del Barça, después de que Flick quedara maravillado con sus habilidades y su notable margen de progresión, por lo que pueden hacer un intento para firmar al canterano del Manchester United, del Deportivo de la Coruña y del Real Madrid, que no tendría un coste excesivamente alto.