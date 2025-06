Florentino Pérez cambia a Álvaro Carreras por Miguel Gutiérrez

El Real Madrid ha comenzado a olvidarse del fichaje de Álvaro Carreras, tras constatar las complicaciones que el Benfica está poniendo en las negociaciones, y que dificultan enormemente la opción de poder llegar a un acuerdo. Y es que la cantidad que exigen para permitir abrirle las puertas es muy elevada, lo que ha llevado a Florentino Pérez a pensar en otras opciones para mejorar el lateral zurdo, pues tampoco tiene intención de perder la cabeza.

No cree que merezca la pena abonar los más de 50 millones de euros que la escuadra lisboeta solicita para dejar salir al prometedor defensa, y tampoco es una prioridad en el Santiago Bernabéu. Porque a pesar de que Xabi Alonso haya pedido la llegada de un nuevo especialista para la banda, al no confiar en Ferland Mendy ni en Fran García, quien ya tiene las maletas preparadas, el canterano del Manchester United no es el único nombre que existe en la agenda.

Hay otras alternativas que resultan igual de convincentes, y que podrían aterrizar por un coste mucho más razonable. Hasta hace poco, la obsesión del presidente era Alphonso Davies, pero es una operación que quedó totalmente descartada tras acabar renovando su compromiso con el Bayern de Múnich, además de haberse lesionado de gravedad de la rodilla, lo que provocará que sea baja durante prácticamente todo el próximo curso, e incluso puede poner en peligro su presencia para el Mundial de 2026.

Y la última opción que ha ganado enteros en las apuestas para ser el nuevo ‘3’ del Madrid es la de Miguel Gutiérrez, que ha aprovechado su estancia por las filas del Girona para consagrarse en la élite, y ser considerado como uno de los mejores jugadores de La Liga EA Sports en su puesto. Con Carlo Ancelotti no tenía intención de regresar, pero ahora que el entrenador transalpino ya no está, podría optar por volver a la que fue su casa durante tantos años.

Alonso también ve con buenos ojos este fichaje, que tendría un coste de apenas unos nueve ‘kilos’ para el Madrid, lo que hace que sea mucho más apetecible que Carreras.