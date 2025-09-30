Florentino Pérez harto de Valverde y Bellingham, llama al Chelsea

El Real Madrid sigue moviéndose en el mercado en busca de refuerzos para su centro del campo. Tras el derbi, el presidente Florentino Pérez salió con una sensación amarga: ni Federico Valverde ni Jude Bellingham lograron imponer su fútbol al lado de Aurélien Tchouaméni. Esa falta de control ha llevado al máximo dirigente blanco a activar un viejo deseo de Chamartín, el fichaje de Enzo Fernández.

El mediocampista argentino del Chelsea ya estuvo en la órbita del club blanco en el pasado, y ahora vuelve a ganar fuerza como el perfil perfecto para liderar la sala de máquinas madridista.

Enzo Fernández, el heredero natural de Kroos

La idea de Florentino Pérez es clara: dar con un jugador capaz de asumir el rol que dejó Toni Kroos tras su retirada. El alemán era el gran organizador del juego, el hombre que distribuía y marcaba el ritmo de los partidos. En Chamartín creen que Enzo Fernández tiene las condiciones necesarias para ocupar ese puesto, complementando a la perfección a Tchouaméni, que se encargaría de la faceta destructiva.

En cambio, ni Bellingham ni Valverde han mostrado esa capacidad de controlar el juego. El inglés, pese a ser un futbolista de enorme calidad, rinde mejor en posiciones más adelantadas y sufre cuando se le exige ser organizador. Por su parte, el uruguayo necesita un contexto muy concreto para sacar su mejor versión, y en la función actual que le da Xabi Alonso, no logra rendir al nivel esperado.

Florentino pierde la paciencia y mira a Stamford Bridge

La falta de respuestas inmediatas en el derbi ha sido la gota que colmó el vaso. Según fuentes cercanas, Florentino Pérez considera que sin un centrocampista de perfil organizador, el equipo perderá demasiada claridad en los partidos grandes. De ahí que haya dado el paso de sondear al Chelsea y preguntar por la situación de Enzo Fernández, un jugador que gusta mucho y que lleva tiempo en su radar.

El argentino es visto como el motor que podría devolver al Real Madrid el equilibrio perdido en el centro del campo. En Chamartín creen que su llegada sería clave para dar un salto de calidad inmediato.